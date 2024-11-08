Це може зламати м'ясорубку: 7 продуктів, які не можна класти в прилад

Кістки та хрящі

Під час приготування домашнього фаршу в м'ясі можуть траплятися невеликі кісточки або хрящі. Попри розмір, це не лише може вплинути на смак м'ясної страви, а й пошкодити прилад.

Насамперед м'ясорубка не призначена для подрібнення кісток, навіть якщо вони м'які. Хрящі та кістки можуть не лише затупити леза, але й зламати їх.

Також кістки можуть створити зайве навантаження на мотор, що призведе до дорогого ремонту.

Тверді овочі

Попри часте використання м'ясорубки для подрібнення таких овочів, як морква чи картопля, прилад не призначений для подрібнення твердих продуктів.

Використання м'ясорубки не принесе бажаного результату, адже вона призначена для більш м'яких і соковитих продуктів. Але спроба перемолоти тверді овочі цілком може призвести до перегріву приладу або затуплення ножів.

Тож для подрібнення твердих овочів краще використовувати спеціальні терки або блендери, або перемелювати лише м'які, відварені або тушковані продукти.

Заморожене м'ясо

Хоча м'ясорубка і призначена для обробки м'яса, заморожені продукти можуть стати серйозною проблемою. Тверді шматки можуть пошкодити ножі м'ясорубки або навіть заблокувати її роботу.

Крім цього, фарш з замороженого м'яса, скоріш за все, буде нерівномірної консистенції. Для того, щоб вберегти м'ясорубку і отримати найкращий результат від її використання, завжди розморожуйте м'ясо.

Сири

Тверді сири або інші продукти, які плавляться, наприклад, шоколад, не слід класти в м'ясорубку. Вони мають консистенцію, яка може заблокувати леза або навіть зламати їх.

Також сири можуть застрягти в механізмі, що призведе до перегріву або поломки м'ясорубки. Через це для подрібнення твердих сирів краще використовуйте лише терки.

М'ясні шкірки або жили

Шкірки з курки або сала, як і великі жили, можуть застрягти в механізмі м'ясорубки, ускладнивши роботу приладу. Тож перед перемелюванням м'яса на фарш, необхідно зрізати зайве.

Волокнисті овочі

Волокна деяких овочів, наприклад, селери, можуть застрягнути між лезами або в подрібнювальних частинах, що може призвести до перегріву двигуна або пошкодження механізму м'ясорубки. Тому, щоб зробити смузі або фреш з волокнистих овочів, краще використовувати інші кухонні прилади, а не м'ясорубку.

Кавові зерна

Хоча технічно можна подрібнити кавові зерна в блендері, клопоту буде значно більше, аніж користі. Подрібнення кавових зерен в невідповідному приладі неодмінно призведе до того, що гранули не будуть однорідними.

Це не лише з часом призведе до втрати гостроти лез блендера, а й змінить смак кави.