4 матеріали кухонного посуду, які можуть вас поступово отруювати

Навіть найкорисніша дієта може призвести до проблем зі здоров'ям, якщо каструлі і сковорідки, які ви використовуєте, містять токсичні речовини. Тому важливо знати, який посуд може бути шкідливим, а який - стане безпечною альтернативою.

РБК-Україна (проєкт Styler) попереджує, які різновиди кухонного посуду можуть бути шкідливими для здоров'я.

Тефлоновий посуд

Тефлоновий посуд - це, мабуть, найпоширеніший "проблемний" предмет у кухні. Хоча багато людей обирають каструлі та сковорідки з антипригарним покриттям за зручність у використанні, варто пам'ятати про небезпеку.

Антипригарні властивості тефлону зумовлені його складом - політетрафторетиленом (ПТФЕ), який починає виділяти токсичні речовини при нагріванні вище 300 градусів Цельсія.

Такі випаровування можуть викликати полімерну лихоманку, також відому як тефлоновий грип. Вони небезпечні не лише для людей, але й смертельні для домашніх птахів, наприклад, папуг.

Ще одним небезпечним складником тефлонового посуду є перфтороктанова кислота (ПФОК), яка може сприяти розвитку ракових захворювань.

Чим замінити: чавунний посуд. Він є безпечним, міцним і витримує тест часу. Чавун швидко і рівномірно нагрівається, не виділяючи токсини в їжу.

Алюмінієвий посуд

Алюміній - це дуже поширений матеріал, який використовується в побуті завдяки своїй легкості і універсальності. Проте, його надмірна кількість в організмі може викликати серйозні проблеми, зокрема захворювання центральної нервової системи.

Алюмінієвий посуд часто має захисне покриття, але воно може легко пошкоджуватися, даючи змогу токсичному металу потрапляти в їжу.

Чим замінити: скляний посуд. Він не виділяє токсичних речовин при нагріванні, екологічний і не вбирає запахи. Хоча у нього немає антипригарних властивостей, це невелика ціна за вашу безпеку.

Певні види кухонного посуду можуть бути шкідливими для здоров'я (фото: Freepik.com)

Мідний посуд

Мідний посуд відомий своєю красою та відмінними теплопровідними властивостями. Проте, мідь може бути небезпечна для здоров'я, якщо використовується як матеріал для посуду.

Надмірне накопичення міді в організмі може призвести до важкого отруєння. Використання мідного посуду, як з покриттям, так і без нього, небезпечно, оскільки в обох випадках може виділятися мідь при контакті з кислотними продуктами.

Чим замінити: нержавіюча сталь. Цей матеріал легкий, стійкий до подряпин і може мати антипригарні властивості, а також служити вам довго.

Посуд з керамічним покриттям

Керамічний посуд, на перший погляд, виглядає безпечною, проте це стосується лише 100% кераміки. Часто керамічне покриття містить небезпечні компоненти, такі як свинець і кадмій, які можуть потрапити в їжу. Отруєння свинцем є одним з найнебезпечніших видів отруєння, що може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Чим замінити: посуд з 100% кераміки. Він виготовляється з натуральних матеріалів, не токсичний і не пригоряє. Хоча такий посуд може бути дорожчим, він прослужить вам довго.