5 продуктів, які категорично не можна класти в блендер

Блендер - це один із універсальних приладів на кухні, який має бути у кожному домі. Для того, щоб він служив довго і не ламався, потрібно правильно ним користуватися. Є певні продукти та рідини, які не можна класти у блендер.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Гарячі їжа або рідини

Поміщаючи дуже гарячі інгредієнти в блендер, ви можете не тільки обпекти руки, але й зіпсувати прилад. Занурювальний блендер - це чудовий вибір.

Однак, якщо у вас його немає, просто помістіть гарячі інгредієнти в миску, поки вони не охолонуть. І після цього тільки змішайте.

Кавові зерна

Змішування грубих кавових зерен призведе до затуплення лез блендера. До того ж ви ніколи не отримаєте рівномірно подрібнених зерен завдяки блендеру.

Лід

Лід може затупити леза та пошкодити блендер.

Деякі блендери мають достатньо потужні двигуни для подрібнення льоду і тому вони підходять для цього завдання. Але якщо у вас модель, не призначена спеціально для подрібнення льоду, ви зношуєте двигун, що призводить до необхідності ремонту або повної заміни.

Картопля

Всім хочеться однорідного картопляного пюре, і це зрозуміло, бо немає нічого гіршого, ніж картопля з грудочками.

Картопля містить багато крохмалю, який потрібно якомога менше перемішувати під час подрібнення. За допомогою блендера ви отримаєте клейку, тягучу субстанцію, а не легке й повітряне пюре.

Спеції

Блендери зазвичай не призначені для подрібнення дрібних частинок. Великі леза приладів більше підходять для більших фруктів, овочів і бобових, і переважно вони не зможуть розбити сушені трави та спеції на дрібніші шматочки.