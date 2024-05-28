Це може зіпсувати одяг або пральну машинку: 12 найпоширеніших помилок при пранні

Неперевірені кишені

Перед тим, як покласти речі в пральну машину, обов'язково перевірте кожну кишеню. Помада, олівець, монети або ключі від машини можуть зіпсувати вашу білизну і навіть пральну машину.

Нехтування сортуванням білизни

Періть білі та світлі речі окремо від темних і червоних, щоб запобігти потраплянню фарби на інші речі.

Якщо ви покладете червону річ разом з білою, вся ваша колекція простирадл чи рушників може стати рожевою.

Сортуйте речі перед пранням (ілюстрація: Freepik)

Не обробляти попередньо плями

Найкращий спосіб вивести плями - зробити це до того, як вони потраплять у пральну машину. М'яко промокніть їх і попередньо обробіть прохолодною водою, пральним порошком або засобом для виведення плям.

Потім періть як зазвичай. Однак, якщо ви не впевнені, чи вивела пляму пральна машина, не кладіть річ у сушарку, оскільки тепло може закріпити пляму. Замість цього дайте їй висохнути на повітрі і подивіться, чи потрібно повторне прання.

Сушіння речей з гумкою в сушарці

Спідню білизну та купальники не можна класти в сушильну машину, оскільки тепло та віджимання можуть зруйнувати гумку, що призведе до розтягування та обвисання одягу. Замість цього розвісьте їх для просушування на повітрі.

Сушіння спортивного одягу в сушарці

Спортивний одяг, хоча й може пратися в пральній машинці, не поєднується з сушаркою. Тепло пристрою може призвести до деформації еластичних тканин, тобто до обвислих легінсів, обвислих шортів і розтягнутих майок.

Краще вчинити, як з купальниками та спіднім - повісити одяг сушитися на балконі.

Залишення блискавок відкритими

Обов'язково застібайте блискавки перед тим, як кинути одяг у прання. Так ви уникнете того, що вони зачепляться за інші речі або порвуть тонку тканину.

Розстебнуті сорочки

Якщо ви перете сорочки, що застібаються на ґудзики, не залишайте їх розстебнутими. Це пов'язано з тим, що в процесі віджимання інша річ може потягнути за ґудзики, що призведе до ослаблення ниток.

Перенаповнення пральної та сушильної машини

Пральним і сушильним машинам потрібно небагато речей, щоб працювати належним чином.

Не перевантажуйте пральну машинку (ілюстрація: Freepik)

Якщо ви перевантажите пральну чи сушильну машину, як мінімум, це буде неефективно, тому що не буде достатньо місця для руху води або повітря, щоб відіпрати бруд або рівномірно просушити одяг.

Завелика кількість прального засобу

Зазвичай достатньо лише невеликого ковпачка сучасного прального порошку чи рідини.

Хоча вам може здатися, що для особливо брудних речей потрібно більше, надмірна кількість мила може призвести до зворотного ефекту, залишивши плями на одязі і навіть пошкодивши пральну машину.

Неправильна температура прання

Уважно читайте етикетки з рекомендаціями по догляду за одягом, щоб визначити, яку температуру води слід використовувати.

Якщо ви не впевнені, яку температуру обрати, краще обирати холодну - згідно з рекомендаціями, ви можете знизити рекомендовану температуру, але не повинні підвищувати її.

Надмірне чищення плям

Хоча може виникнути спокуса відчистити пляму від соусу на скатертині щіткою, краще відмовитися від такого методу. Занадто сильне тертя може пошкодити тканину.

Перевірте одяг після прання на відсутність плям (ілюстрація: Freepik)

Замість цього попередньо обробіть пляму пральним порошком або скористайтеся безпечним для тканини засобом для виведення плям, який видалить пляму без необхідності шкрябання.

Відмова від регулярної чистки пральної машинки та сушарки

Попри те, що це прилади, які відповідають за прання, потрібно регулярно чистити пральну та сушильну машини.

Це передбачає ретельне очищення як фільтру, так і сушильного каналу, які мають вирішальне значення для запобігання можливим пожежам.