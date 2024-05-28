Это может испортить одежду или стиральную машинку: 12 распространенных ошибок при стирке

Непроверенные карманы

Перед тем, как положить вещи в стиральную машину, обязательно проверьте каждый карман. Помада, карандаш, монеты или ключи от машины могут испортить ваше белье и даже стиральную машину.

Пренебрежение сортировкой белья

Стирайте белые и светлые вещи отдельно от темных и красных, чтобы предотвратить попадание краски на другие вещи.

Если вы положите красную вещь вместе с белой, вся ваша коллекция простыней или полотенец может стать розовой.

Сортируйте вещи перед стиркой (иллюстрация: Freepik)

Не обрабатывать предварительно пятна

Лучший способ вывести пятна - сделать это до того, как они попадут в стиральную машину. Мягко промокните их и предварительно обработайте прохладной водой, стиральным порошком или пятновыводителем.

Затем стирайте, как обычно. Однако, если вы не уверены, вывела ли пятно стиральная машина, не кладите вещь в сушилку, поскольку тепло может закрепить пятно. Вместо этого дайте ей высохнуть на воздухе и посмотрите, нужна ли повторная стирка.

Сушка вещей с резинкой в сушилке

Нижнее белье и купальники нельзя класть в сушильную машину, так как тепло и отжим могут разрушить резинку, что приведет к растягиванию и обвисанию одежды. Вместо этого развесьте их для просушки на воздухе.

Сушка спортивной одежды в сушилке

Спортивная одежда, хоть и может стираться в стиральной машинке, не сочетается с сушилкой. Тепло устройства может привести к деформации эластичных тканей, то есть к обвисшим леггинсам, обвисшим шортам и растянутым майкам.

Лучше поступить, как с купальниками и нижним бельем - повесить одежду сушиться на балконе.

Оставление молний открытыми

Обязательно застегивайте молнии перед тем, как бросить одежду в стирку. Так вы избежите того, что они зацепятся за другие вещи или порвут тонкую ткань.

Расстегнутые рубашки

Если вы стираете рубашки, застегивающиеся на пуговицы, не оставляйте их расстегнутыми. Это связано с тем, что в процессе отжима другая вещь может потянуть за пуговицы, что приведет к ослаблению нитей.

Перенаполнение стиральной и сушильной машины

Стиральным и сушильным машинам нужно немного вещей, чтобы работать должным образом.

Не перегружайте стиральную машинку (иллюстрация: Freepik)

Если вы перегрузите стиральную или сушильную машину, как минимум, это будет неэффективно, потому что не будет достаточно места для движения воды или воздуха, чтобы отстирать грязь или равномерно просушить одежду.

Большое количество стирального средства

Обычно достаточно небольшого колпачка современного стирального порошка или жидкости.

Хотя вам может показаться, что для особо грязных вещей нужно больше, чрезмерное количество мыла может привести к обратному эффекту, оставив на одежде пятна и даже повредив стиральную машину.

Неправильная температура стирки

Внимательно читайте этикетки с рекомендациями по уходу за одеждой, чтобы определить, какую температуру воды следует использовать.

Если вы не уверены, какую температуру выбрать, лучше выбирать холодную - согласно рекомендациям, вы всегда можете снизить рекомендуемую температуру, но не должны повышать ее.

Чрезмерная чистка пятен

Хотя может возникнуть соблазн отчистить пятно от соуса на скатерти щеткой, лучше отказаться от такого метода. Слишком сильное трение может повредить ткань.

Проверьте одежду после стирки на отсутствие пятен (иллюстрация: Freepik)

Вместо этого предварительно обработайте пятно стиральным порошком или воспользуйтесь безопасным для ткани пятновыводителем, который удалит пятно без необходимости соскребания.

Отказ от регулярной чистки стиральной машинки и сушилки

Несмотря на то, что это отвечающие за стирку приборы, нужно регулярно чистить стиральную и сушильную машины.

Это предполагает тщательную очистку как фильтра, так и сушильного канала, имеющих решающее значение для предотвращения возможных пожаров.