"Це мій єдиний дохід". Василь Вірастюк озвучив свою зарплатню в Раді

Скільки заробляє Василь Вірастюк

Зі слів політика, його зарплатня наразі становить майже 53000 гривень. З цих грошей спортсмен виділяє 36000 на аліменти.

Також Вірастюк запевнив, що, на відміну від деяких своїх колег з Верховної Ради, які отримують додатково кошти завдяки корупційним схемам, це його єдиний дохід на сьогоднішній день.

Відповів Василь Славі Дьоміну також стосовно квартир, за які йому свого часу закидали, що нерухомість у нього з’явилася начебто під час війни.

"Я за свою спортивну кар'єру мав можливість заробити навіть ті дві квартири, про які от нещодавно писали. Дві однокімнатні квартири були придбані до моєї каденції народного депутата, проплачені", - зазначив спортсмен.

"Але внаслідок того, що документи отримувались впродовж, якщо не помиляюсь, півтора року, від забудівельника, то виходить так, що журналісти собі розглянули, що от у народного депутата Василя Вірастюка під час його каденції, під час війни в країні, з'явилося ще дві квартири", - додав він.

Нагадаэмо, 15 червня 2021 року Вірастюк став депутатом Ради, а через два дні приєднався до фракції "Слуга народу".

Він переміг на довиборах в окрузі №87 в Івано-Франківській області після того, як попередній депутат відмовився від свого мандата.