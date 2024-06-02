"Це мене добило". Заплакана Катерина Тишкевич повідомила про погіршення стану

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка багато років страждає від сильного головного болю, зі сльозами на очах розповіла про погіршення самопочуття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

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Так, зірка зізналася, що почала втрачати надію на те, що методи, якими вона користується, щоб позбутися жахливої мігрені, колись допоможуть.

"Це я сьогодні вранці б'юся в істериці. Вважаю таке також можна вам довірити, бо це чесно. Причини: 1) Позаду 20 сеансів ТМС (транскраніальної магнітної стимуляції - Авт.). І немає більше надії, що цей інструмент допоможе і треба трохи терпіння", - поділилася Катерина.

"2) Настало літо, а зміна кліматичного сезону - це теж безглузде підбиття підсумків і висновок, що я все ще в дупі. 3) Окрім головного болю з ранку повернулася тривожність... Це мене добило", - додала вона.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Також Тишкевич розповіла, що переносити важкий психологічний стан їй допомагає психолог.

"Після цього мене 1,5 години збирала в купу психолог, і я ще багато плакала. А потім нафарбувалася за дві секунди та поїхала, бо мала домовленість і не могла скасувати. Я на межі", - уточнила артистка.

"Іноді я заборгую авансом іти в життя, балансуючи на прірві людських можливостей витримки. Не плакала майже 2 місяці, але сьогодні просто прорвало, бо голова не переставала вболівати ні на мить за весь цей час", - сказала знаменитість.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Зазначимо, що Тишкевич хронічних головних болів протягом тривалого часу, але початок війни тільки погіршив її стан.

Рік тому вона пройшла серію обстежень, з'ясувавши, що причиною її хвороби, можливо, є порушення біохімії мозку, спричинене травмою під час пологів.

Після помилки лікарів минулого року вона опинилася в реанімації із сепсисом. Під час перебування в лікарні головні болі припинилися на два тижні, але повернулися після виписки.

Тепер Катерина шукає нові методи лікування і навіть розглядає можливість материнства.