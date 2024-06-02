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"Это меня добило". Заплаканная Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния

Воскресенье 02 июня 2024 11:30
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"Это меня добило". Заплаканная Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая много лет страдает от сильной головной боли, со слезами на глазах рассказала об ухудшении самочувствия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

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Так, звезда призналась, что начала терять надежду на то, что методы, которыми она пользуется, чтобы избавиться от ужасной мигрени, когда-то помогут.

"Это я сегодня утром бьюсь в истерике. Считаю такое также можно вам доверить, потому что это честно. Причины: 1) Позади 20 сеансов ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции - Авт.). И нет больше надежды, что этот инструмент поможет и надо немного терпения", - поделилась Екатерина.

"2) Наступило лето, а смена климатического сезона - это тоже бессмысленное подведение итогов и вывод, что я все еще в заднице. 3) Кроме головной боли с утра вернулась тревожность... Это меня добило", - добавила она.

&quot;Это меня добило&quot;. Заплаканная Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния&quot;Это меня добило&quot;. Заплаканная Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Также Тышкевич рассказала, что переносить тяжелое психологическое состояние ей помогает психолог.

"После этого меня 1,5 часа собирала в кучу психолог, и я еще много плакала. А потом накрасилась за две секунды и уехала, потому что имела договоренность и не могла отменить. Я на грани", - уточнила артистка.

"Иногда я задолжаю авансом идти в жизнь, балансируя на пропасти человеческих возможностей выдержки. Не плакала почти 2 месяца, но сегодня просто прорвало, потому что голова не переставала болеть ни на миг за все это время", - сказала знаменитость.

&quot;Это меня добило&quot;. Заплаканная Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния

&quot;Это меня добило&quot;. Заплаканная Екатерина Тышкевич сообщила об ухудшении состояния

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Отметим, что Тышкевич хронических головных болей в течение длительного времени, но начало войны только ухудшило ее состояние.

Год назад она прошла серию обследований, выяснив, что причиной ее болезни, возможно, является нарушение биохимии мозга, вызванное травмой во время родов.

После ошибки врачей в прошлом году она оказалась в реанимации с сепсисом. Во время пребывания в больнице головные боли прекратились на две недели, но вернулись после выписки.

Теперь Екатерина ищет новые методы лечения и даже рассматривает возможность материнства.

Недавно.Тышкевич и его муж показали французскую любовь на фоне Карпат/

Также актриса прогулялась по Киеву в нежном образе.

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