Це мають знати всі. Ось скільки можна зберігати крашанки та писанки, щоб не отруїтися

Скільки зберігати варені фарбовані яйця?

Крашанки - це яйця, зварені круто та пофарбовані. Саме їх ми найчастіше споживаємо після освячення чи під час святкових трапез. Ось ключові правила їх зберігання:

У холодильнику

Це найкращий та найбезпечніший спосіб зберігання крашанок, які ви плануєте їсти. У холодильнику, при температурі не вище +4°C, варені яйця в непошкодженій шкаралупі залишаються безпечними для споживання протягом приблизно одного тижня (до 7 днів) з моменту варіння.

При кімнатній температурі

Це найризикованіший варіант. Варені яйця є швидкопсувним продуктом. Якщо крашанки перебували при кімнатній температурі (на столі, у кошику) понад 2 години, вживати їх в їжу вже небезпечно. Тепле середовище сприяє швидкому розмноженню бактерій. Такі яйця краще використовувати виключно як елемент декору. Якщо температура в приміщенні вища (+30°C і більше), цей час скорочується до 1 години.

Ознаки небезпеки

Перед тим, як з'їсти крашанку, яка зберігалася навіть у холодильнику, огляньте її. Шкаралупа має бути цілою, без тріщин. Будь-який неприємний запах – сигнал про те, що яйце зіпсувалося і його слід викинути.

Особливості зберігання писанок

Писанки – це яйця, розписані воском та фарбами, часто зі складними візерунками. Тут ситуація інша:

Писанки на сирих яйцях

Дуже часто писанки створюють на сирих, не варених яйцях. Такі яйця категорично не призначені для вживання в їжу! Це виключно декоративний виріб. Зберігати їх можна доволі довго як прикрасу, але варто пам'ятати, що всередині – сирий вміст, який з часом зіпсується. Такі яйця слід оберігати від пошкоджень, щоб уникнути витікання та неприємного запаху.

Писанки на видутих яйцях

Якщо вміст яйця було видалено через невеликі отвори ("видутка"), а сама шкаралупа розписана, то такий виріб є абсолютно безпечним. Після належного очищення та просушування порожня розписана шкаралупа може зберігатися як сувенір роками.

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