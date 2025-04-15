Это должны знать все. Вот сколько можно хранить крашанки и писанки, чтобы не отравиться

Сколько хранить вареные крашеные яйца?

Крашанки - это яйца, сваренные вкрутую и окрашенные. Именно их мы чаще всего потребляем после освящения или во время праздничных трапез. Вот ключевые правила их хранения:

В холодильнике

Это лучший и самый безопасный способ хранения пасхальных яиц, которые вы планируете есть. В холодильнике, при температуре не выше +4°C, вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются безопасными для потребления в течение примерно одной недели (до 7 дней) с момента варки.

При комнатной температуре

Это самый рискованный вариант. Вареные яйца являются скоропортящимся продуктом. Если крашанки находились при комнатной температуре (на столе, в корзине) более 2 часов, употреблять их в пищу уже опасно. Теплая среда способствует быстрому размножению бактерий. Такие яйца лучше использовать исключительно как элемент декора. Если температура в помещении выше (+30°C и более), это время сокращается до 1 часа.

Признаки опасности

Перед тем, как съесть крашанку, которая хранилась даже в холодильнике, осмотрите ее. Скорлупа должна быть целой, без трещин. Любой неприятный запах - сигнал о том, что яйцо испортилось и его следует выбросить.

Особенности хранения писанок

Писанки - это яйца, расписанные воском и красками, часто со сложными узорами. Здесь ситуация другая:

Писанки на сырых яйцах

Очень часто писанки создают на сырых, не вареных яйцах. Такие яйца категорически не предназначены для употребления в пищу! Это исключительно декоративное изделие. Хранить их можно довольно долго как украшение, но стоит помнить, что внутри - сырое содержимое, которое со временем испортится. Такие яйца следует оберегать от повреждений, чтобы избежать вытекания и неприятного запаха.

Писанки на выдутых яйцах

Если содержимое яйца было удалено через небольшие отверстия ("выдутка"), а сама скорлупа расписана, то такое изделие является абсолютно безопасным. После надлежащей очистки и просушки пустая расписанная скорлупа может храниться как сувенир годами.

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