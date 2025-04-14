Не бійтеся паски! Ось скільки можна з'їсти без шкоди для талії

Скільки пасок можна з'їсти на Великдень, не завдавши шкоди талії? Дієтологи розкрили секрети помірного споживання великодньої випічки, щоб ви могли насолодитися святом без зайвих переживань про набрані кілограми.

Всі подробиці про те, скільки випічки без шкоди для талії можна споживати, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Паска калорійна чи ні?

Перш ніж перейти до конкретних цифр, важливо розуміти, що паска - це досить калорійний продукт. Її склад, як правило, включає борошно, цукор, яйця, масло або маргарин, молоко, дріжджі, а також різноманітні додатки, такі як родзинки, цукати, горіхи та шоколад. Всі ці інгредієнти роблять паску досить енергетично цінною.

Харчова цінність паски (приблизні дані на 100 г):

Калорійність: 300-400 ккал (залежно від рецепту та кількості добавок)

Білки: 7-10 г

Жири: 15-20 г (значна частина з яких – насичені)

Вуглеводи: 40-50 г (переважно прості цукри)

Зважаючи на такий склад, надмірне вживання паски може легко призвести до перевищення добової норми калорій та, як наслідок, до набору ваги.

Cкільки ж паски можна з'їсти без ризику для фігури?

Дієтологи сходяться на думці, що розумна порція паски для здорової дорослої людини, яка не має протипоказань, становить приблизно 100-150 грамів на день протягом великодніх свят (1-2 дні). Це еквівалентно одному-двом невеликим шматочкам або одному середньому шматку паски.

Чому саме така порція?

Контроль калорій

Порція в 100-150 грамів містить близько 300-600 ккал, що є прийнятним доповненням до збалансованого раціону протягом святкового дня.

Помірне споживання цукру та жирів

Така кількість паски не призведе до різкого стрибка рівня цукру в крові та не надто збільшить споживання насичених жирів.

Психологічний комфорт

Дозволяючи собі невелику порцію улюбленої святкової випічки, ви уникаєте відчуття обмеження та зривів у харчуванні.

Як насолодитися паскою без шкоди для фігури

Обирайте невеликі шматочки

Замість того, щоб відрізати великий кусень, візьміть невелику порцію.

Їжте повільно та усвідомлено

Насолоджуйтеся кожним шматочком, відчувайте смак та аромат паски.

Не їжте паску на голодний шлунок

Краще вживати її після основного прийому їжі як десерт.

Комбінуйте з корисними продуктами

Доповніть паску фруктами, ягодами або нежирним йогуртом.

Пийте достатньо води

Вода допомагає підтримувати відчуття ситості та покращує метаболізм.

Не робіть запаси паски на тиждень вперед

Смакуйте святкову випічку лише протягом великодніх днів.

Рухайтеся більше

Активний відпочинок допоможе збалансувати калорійність святкового столу.