Це марна трата грошей: яку помилку роблять усі під час прийому вітамінів

Що таке вітаміни

Вітаміни - це органічні сполуки, які у невеликих кількостях необхідні організму людини, оскільки вони залучені до процесів синтезу гормонів і ферментів, роботи імунної системи та інших органів.

Тіло людини не здатне самостійно синтезувати вітаміни, тому ми маємо їх споживати з їжею. Винятком є вітамін D, який синтезується клітинами шкіри під дією сонячного світла.

Наразі є 13 різних вітамінів, які відрізняються за функціями та хімічною структурою. Вони бувають жиро- та водорозчинними.

Як не можна поєднувати вітаміни

Нутриціолог розповіла, якщо не правильно поєднувати вітамін В, то він не буде діяти і можна марно витратити час, гроші і не стати здоровішим.

Якщо комплекси вітамінів групи B приймати не в правильній формі, то вони не засвояться і змагатимуться між собою. Щобільше, прийом неправильних форм не дасть вітаміну зайти в клітину, а отже, не буде участі в потрібних і важливих процесах.

Для чого вітаміни групи В вкрай необхідні організму:

є важливими учасниками детоксикації печінки. Без них будуть проблеми з цим процесом, а значить і проблеми зі здоров'ям, гормональний збій

беруть участь у процесах кровотворення

впливають на роботу нервової та м'язової системи

Тому дуже часто вітаміни групи B можна побачити в призначеннях у невролога. Однак, вони марні, адже вітаміни:

беруть участь у регуляції процесів роботи ендокринної системи

волосся, шкіра, зір

Як приймати

Дефіцити вітамінів групи B призводять до великої кількості порушень в організмі.

За словами нутриціолога, багато хто має генетичні порушення у засвоєнні багатьох вітамінів. Можна скласти генетичні тести, але дешевше купити потрібну форму.

"Тому вибираємо одразу правильні форми, з повільним вивільненням. Тим самим і "війни" між вітамінами не буде, і вони дійдуть до клітини та братимуть участь у важливих процесах життєдіяльності організму", - йдеться у повідомленні.

Експерт радить приймати вітаміни групи B окремо.

"Тим, у кого дефіцитів багато, іноді легше випити одну таблетку замість 7, але вона має бути правильною", - додала Віра Курин.