Про це мало хто знає. 5 лайфхаків, які збережуть заряд на смартфоні

Кожен із нас опинявся у ситуації, коли смартфон майже повністю розрядився, але нам вкрай потрібно було залишатись на зв'язку. Виявляється, у таких критичних випадках можуть допомогти кілька енергозберігаючих лайфхаків.

Про те, як можна зберегти заряд на смартфоні, розповідаємо у матеріалі нижче.

Знизьте яскравість екрана і рівень звуку

Багато енергії батареї витрачається на екран смартфона. Втрати зменшаться, якщо ви зробите наступні дії:

встановите темний фон на робочий стіл ґаджета

знизите яскравість екрана до 10-30% та увімкнете автоматичне налаштування освітлення

виберете функцію швидкого затемнення екрана

Також потрібно максимально знизити налаштування звуку на ґаджеті.

Перейдіть у режим енергоощадження

Як тільки помітили, що батарея стала слабка, то увімкніть режим енергозаощадження. Деякі смартфони мають функцію екстремальної енергоекономії. Коли вона активується, то більшість функцій смартфона вимикаються. У цьому режимі ґаджет зможе протриматись ще кілька годин при заряді 10%.

Вимкніть інтернет, Bluetooth та NFC

Вимкнувши Wi-Fi, Bluetooth, NFC і мобільний інтернет ви суттєво зможете знизити втрати енергії телефону. Навіть коли ви не користуєтесь інтернетом він суттєво садить батарею. Краще вмикати і вимикати його кожного разу, коли він вам буде потрібний, ніж тримати інтернет постійно активним.

Закрийте додатки

Відкриті додатки споживають багато енергії, навіть якщо ними вже не користуються. Виробіть звичку завжди закривати додатки після того, як завершили роботу з ними. Також на ґаджеті можна активувати функцію, яка обмежить кількість додатків, які можуть працювати одночасно.

Захистіть ґаджет від перегріву

Батареї смартфонів погано переносять перегрів. Тому не можна залишати ґаджети біля джерел тепла, під сонячними проміннями тощо. Оптимальна температура для використання пристроїв 16-22 градуси.

Низькі температури також погано впливають на акумулятор. Тому захищайте телефон і від морозів.