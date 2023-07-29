Об этом мало кто знает. 5 лайфхаков, которые сохранят заряд на смартфоне

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда смартфон почти полностью разрядился, но нам крайне важно было оставаться на связи. Как оказалось, в таких критических случаях могут помочь несколько энергосберегающих лайфхаков.

О том, как можно сберечь заряд на смартфоне, рассказываем в материале ниже.

Снизьте яркость экрана и уровень звука

Много энергии батареи тратится на экран смартфона. Потери уменьшатся, если вы предпримете следующие действия:

установите темный фон на рабочий стол гаджета

снизите яркость экрана до 10-30% и включите автоматическую настройку освещения

выберите функцию быстрого затемнения экрана

Также нужно максимально снизить настройку звука на гаджете.

Перейдите в режим энергосбережения

Как только заметили, что батарея стала слабой, включите режим энергосбережения. Некоторые смартфоны имеют функцию экстремальной энергоэкономии. Когда она активируется, большинство функций смартфона отключаются. В этом режиме гаджет сможет продержаться еще несколько часов при заряде 10%.

Выключите Интернет, Bluetooth и NFC

Выключив Wi-Fi, Bluetooth, NFC и мобильный интернет, вы существенно сможете снизить потери энергии телефона. Даже когда вы не пользуетесь интернетом, он существенно садит батарею. Лучше включать и выключать его всякий раз, когда он вам будет нужен, чем держать интернет постоянно активным.

Закройте приложения

Открытые приложения употребляют много энергии, даже если они уже не используются. Выработайте привычку всегда закрывать приложения после того, как завершили работу с ними. Также на гаджете можно активировать функцию, которая ограничит количество приложений, которые могут одновременно работать.

Защитите гаджет от перегрева

Батареи смартфонов плохо переносят перегрев. Поэтому нельзя оставлять гаджеты возле источников тепла, под солнечными лучами и т.д. Оптимальная температура для использования устройств 16-22 градусов.

Низкие температуры также неблагоприятно влияют на аккумулятор. Потому защищайте телефон и от морозов.