Що влітку категорично не можна робити з телефоном: такі помилки призводять до поломки

Від літньої спеки страждає не лише людина, а й телефони. Вони перегріваються, батарея розряджається швидше і додатки починають "глючити". Однак, цього можна уникнути.

Не залишайте на сонці

Не варто залишати свій телефон під прямим сонячним промінням. Оптимальна температура для користування смартфоном - кімнатна. Проте, якщо ви залишите свій гаджет на сонці влітку, він нагріється значно більше і може вимкнутися. Це може призвести до пошкодження батареї та дисплея.

Зніміть чохол

Рекомендується зняти чохол та захисну плівку з телефону під час спеки. Такі аксесуари призначені для захисту пристрою, але вони можуть утруднювати циркуляцію повітря та природне охолодження.

Вимкніть все зайве

Варто вимкнути програми, які вимагають багато ресурсів від смартфона, такі як ігри або відео. Ці програми можуть призвести до перегріву та поломки пристрою.

До того ж не користуйтеся телефоном під час заряджання. Сам процес і запуск безлічі програм одночасно дуже нагрівають телефон.

Також не варто класти смартфон у занадто холодне місце (холодильник чи морозильник).

Уникайте теплих поверхонь

Важливо пам'ятати, що не можна класти смартфон на диван, крісло, стільці або ліжко, якщо в кімнаті висока температура. Це допоможе запобігти перегріву пристрою.

Не якісні зарядки

Використовуйте оригінальні зарядні пристрої, адже дешеві можуть привести до перегріву пристрою. Такий зарядний пристрій може заряджати телефон довше, що призводить до підвищення температури акумулятора.

До того ж влітку варто увімкнути режим економії заряду батареї. Тоді смартфон максимально обмежує доступ до всіх служб, автоматично зменшує яскравість екрана і споживає мінімум енергії.