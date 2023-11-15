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Українці можуть економити 50% вартості проїзду у громадському транспорті: як це зробити

Середа 15 листопада 2023 15:33
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Українці можуть економити 50% вартості проїзду у громадському транспорті: як це зробити Як отримувати 50% кешбеку за проїзд у транспорті (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Відтепер українці можуть отримувати 50% кешбеку при оплаті проїзду у громадському транспорті карткою Mastercard "Універсальна" через QR-код. Акція від ПриватБанку діє від 15 листопада до 15 лютого 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.

Які умови акції

Учасниками акції можуть стати клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку. Для участі потрібно зареєструватись.

Як скористатись акцією:

  • зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24/на e-mail
  • оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку через QR-код

Як отримати кешбек

Учасники акції зможуть отримувати кешбек 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць (або 750 гривень за весь період акції) з урахуванням ПДФО. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати.

Українці можуть економити 50% вартості проїзду у громадському транспорті: як це зробитиЗареєструватись в акції можна на сайті ПриватБанку (скриншот)

Які нюанси варто врахувати

У банку зазначають, що кешбек 50% повертається, якщо сума однієї оплати не перевищує 100 грн.

Важливо також, що банк від імені клієнта сплачуватиме податки за кешбек.

Зазначимо також, що акція дія у цих містах: Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Суми, Хмельницький, Кривий Ріг, Черкаси, Олександрія, Миколаїв, Дружківка, Кременчук, Житомир, Вінниця, Кам’янське, Рівне, Ужгород, Одеса, Чернівці, Конотоп, Слов’янськ.

Раніше ми писали про те, що квитки на УЗ до Варшави стануть доступнішими для українців.

Читайте також про те, що у Львові уже з грудня вводять важливу зміну у весь міський транспорт.

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ПриватБанк оплата проїзду