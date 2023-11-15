Українці можуть економити 50% вартості проїзду у громадському транспорті: як це зробити
Відтепер українці можуть отримувати 50% кешбеку при оплаті проїзду у громадському транспорті карткою Mastercard "Універсальна" через QR-код. Акція від ПриватБанку діє від 15 листопада до 15 лютого 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Які умови акції
Учасниками акції можуть стати клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку. Для участі потрібно зареєструватись.
Як скористатись акцією:
- зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24/на e-mail
- оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку через QR-код
Як отримати кешбек
Учасники акції зможуть отримувати кешбек 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць (або 750 гривень за весь період акції) з урахуванням ПДФО. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати.
Зареєструватись в акції можна на сайті ПриватБанку (скриншот)
Які нюанси варто врахувати
У банку зазначають, що кешбек 50% повертається, якщо сума однієї оплати не перевищує 100 грн.
Важливо також, що банк від імені клієнта сплачуватиме податки за кешбек.
Зазначимо також, що акція дія у цих містах: Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Суми, Хмельницький, Кривий Ріг, Черкаси, Олександрія, Миколаїв, Дружківка, Кременчук, Житомир, Вінниця, Кам’янське, Рівне, Ужгород, Одеса, Чернівці, Конотоп, Слов’янськ.
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