Про це має знати кожен українець. Як повернути товар без чека

Більшість товарів покупці можуть без проблем повернути в магазин протягом 14 днів з моменту покупки. Найпростіше це зробити, коли є чек. Втім часто трапляються випадки, коли людина губить його. Але навіть у цій ситуації є шанси на повернення товару в магазин.

Про те, що робити українцям, коли вони не мають на руках чека про покупку, але хочуть повернути товар, розповідаємо у матеріалі нижче.

Що треба знати про повернення товару без чека

Покупцям варто завжди брати чек при покупці і зберігати його протягом 14 днів. Без нього продавець може відмовити у поверненні чи обміні товару.

Але українці мають законне право повернути покупку навіть без фіскального документа. У статті 9 закону "Про захист прав споживачів" чітко прописано, що покупці протягом 14 календарних днів після здійснення покупки можуть віддати річ у магазин, якщо вона не підійшла за "розміром, колірним оформленням, фасоном, формою, габаритами та іншими якостями". При цьому товар повинен бути непошкодженим і не мати ознак користування.

Буває, що продавці повідомляють, що без чека неможливо повернути товар, але це є порушенням прав споживачів. У цьому випадку процедура повернення відрізняється від стандартної тим, що доведеться підтвердити факт покупки без чека.

Тоді може допомогти свідчення очевидців, відео з камер спостереження, звірка штрих-коду на пакуванні з базою продавця тощо.

Як повернути товар

Спершу зверніть до касира і поясніть, що річ ви купили у них, але втратили чек і хочете її повернути. Іноді магазини мають розроблений регламент для таких випадків. Касир може попросити клієнта написати заяву про отримання копії товарного чека на ім’я директора магазину.

Зазвичай, у заяві вказують наступні дані:

назва торгової точки

реквізити продавця

особисті дані покупця

опис товару, який повертають

дата покупки

недоліки товару та час їхнього виявлення

повна вартість

відмітка про відсутність чи втрату чека

дата звернення

підпис покупця

Втім іноді адміністрація магазину не йде назустріч клієнту й не погоджується робити повернення. У цьому випадку доведеться звертатися в суд.

Як довести факт покупки без наявності чека

Часто при покупці клієнту видають супровідні документи, які можуть стати доказом у разі втрати чека. Важливими є:

гарантійний талон

технічний паспорт

штрих-код на пакуванні

бонусна картка

свідчення інших покупців

транзакція з банку, якщо оплата була картою

записи з камер відеоспостереження

При наявності якихось зі вказаних документів адміністрація магазину не матиме причини відмовити у поверненні товару.

Варто мати на увазі, що є товари, які не підлягають поверненню та обміну.

Які товари не можна повертати (скриншот)

Які можуть виникнути проблеми при поверненні

Якщо товар, який підлягає поверненню, має видимі ознаки користування або якісь дефекти, то продавець може направити річ на експертизу для виявлення браку. Якщо перевірка виявить, що несправність виникла через покупця у період користування, його зобов'яжуть оплатити експертизу. Ну й, відповідно, товар не приймуть у магазин.

У випадку, коли перевірка покаже, що товар первинно був неякісним, то покупець має право:

обміняти його на аналогічний чи схожий за характеристиками

отримати повернення коштів за товар у повному обсязі

усунути недоліки коштом продавця чи зменшити кінцеву вартість товару

Як повернути товар без чека онлайн

При покупці товару онлайн діють такі ж правила повернення. У разі необхідності повернення, клієнту доведеться написати лист на ім’я продавця із поясненнями, чому даний товар не підійшов покупцю.

Факт покупки легко підтвердити за допомогою квитанцію про онлайн оплату картою. Її можна легко отримати у персональному кабінеті вашого банку.

Магазин зобов’язаний дати відповідь протягом 30 днів з моменту отримання листа. Якщо продавець відмовляється повернути кошти на рахунок, буде зобов’язаний заплатити 1% вартості товару за кожен день затримки.

У разі порушення ваших прав зверніться на гарячу лінії Захисту прав споживачів у вашому регіоні. У столиці можна звертатись за цим номером (044) 486 95 85.