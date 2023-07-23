Об этом должен знать каждый украинец. Как вернуть товар без чека

Большинство товаров покупатели могут без проблем вернуть в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Проще всего это сделать при наличии чека. Однако часто бывает, что люди их теряют. Но даже в этой ситуации есть шансы на возврат товара в магазин.

О том, что делать украинцам, когда у них нет на руках чека о покупке, но они хотят вернуть товар, рассказываем в материале ниже.

Что нужно знать о возврате товара без чека

Покупателям следует всегда брать чек при покупке и хранить его в течение 14 дней. Без него продавец может отказать в возврате или обмене товара.

Но украинцы имеют право вернуть покупку даже без фискального документа. В статье 9 закона "О защите прав потребителей" четко прописано, что покупатели в течение 14 календарных дней после совершения покупки могут отдать вещь в магазин, если она не подошла по "размеру, цветовому оформлению, фасону, форме, габаритам и другим качествам". При этом товар должен быть без дефектов и не иметь признаков пользования.

Иногда продавцы говорят, что без чека невозможно вернуть товар, но это нарушение прав потребителей. В этом случае процедура возврата отличается от стандартной тем, что придется подтвердить факт покупки без чека.

Тогда может помочь показания очевидцев, видео с камер наблюдения, сверка штрих-кода на упаковке с базой продавца и т.д.

Как вернуть товар

Сначала обратитесь к кассиру и объясните, что вещь вы купили у них, но потеряли чек и хотите ее вернуть. Иногда магазины имеют разработанный регламент для таких случаев. Кассир может попросить клиента написать заявление о получении копии товарного чека на имя директора магазина.

Обычно в заявлении указываются следующие данные:

название торговой точки

реквизиты продавца

личные данные покупателя

описание товара, который возвращают

дата покупки

дефекты товара и время их обнаружения

полная стоимость

отметка об отсутствии или потере чека

дата обращения

подпись покупателя

Однако иногда администрация магазина не идет навстречу клиенту и не соглашается делать возврат. В этом случае придется обращаться в суд.

Как доказать факт покупки без наличия чека

Часто при покупке клиенту выдают документы, которые могут оказаться доказательством в случае потери чека. Важными являются:

гарантийный талон

технический паспорт

штрих-код на упаковке

бонусная карточка

свидетельство других покупателей

транзакция из банка, если оплата была картой

записи с камер видеонаблюдения

При наличии каких-либо из указанных документов в администрации магазина не будет повода отказать в возврате товара.

Следует учесть, что есть товары, не подлежащие возврату и обмену.

Какие товары нельзя возвращать (скриншот)

Какие могут возникнуть проблемы при возвращении

Если товар, подлежащий возврату, имеет видимые признаки пользования или какие-то дефекты, то продавец может направить вещь на экспертизу для выявления брака. Если проверка выявит, что неисправность возникла из-за покупателя в период использования, его обязуют оплатить экспертизу. Ну и, соответственно, товар не примут в магазин.

В случае, если проверка покажет, что товар первоначально был некачественным, покупатель имеет право:

обменять его на аналогичный или похожий по характеристикам

получить возврат средств за товар в полном объеме

устранить недостатки за счет продавца или уменьшить конечную стоимость товара

Как вернуть товар без чека онлайн

При покупке товара онлайн действуют такие же правила возврата. В случае необходимости возврата клиенту придется написать письмо на имя продавца с объяснениями, почему данный товар не подошел покупателю.

Факт покупки легко подтвердить с помощью квитанции об онлайн оплате картой. Ее можно легко получить в персональном кабинете вашего банка.

Магазин обязан дать ответ в течение 30 дней с момента получения письма. Если продавец отказывается вернуть денежные средства на счет, то будет обязан заплатить 1% от стоимости товара за каждый день задержки.

В случае нарушения ваших прав обратитесь на горячую линию Защиты прав потребителей в вашем регионе. В столице можно обращаться по этому номеру (044) 486 95 85.