Це має знати кожен садовод. Як правильно обрізати дерева і чи не запізно зробити це зараз

Навіщо деревам потрібна обрізка

Кожен садовод знає, що дерева час від часу потрібно обрізати. Ця процедура є важливим аспектом догляду за ними, адже допомагає:

підтримувати здоров'я дерева в цілому - видалення хворих, сухих чи пошкоджених гілок допоможе запобігти поширенню хвороб чи інфекцій на здорові ділянки

- видалення хворих, сухих чи пошкоджених гілок допоможе запобігти поширенню хвороб чи інфекцій на здорові ділянки покращувати циркуляцію повітря - видалення густого чи переплетеного гілля сприяє зниженню ризику грибкових захворювань

- видалення густого чи переплетеного гілля сприяє зниженню ризику грибкових захворювань стимулювати ріст нових пагонів - видалення зайвого гілля допомагає дереву розвиватися краще та швидше

- видалення зайвого гілля допомагає дереву розвиватися краще та швидше запобігати небезпекам - видалення слабких, мертвих або небезпечно нахилених гілок знижує ризик їхнього падіння під час сильного вітру чи бурі

- видалення слабких, мертвих або небезпечно нахилених гілок знижує ризик їхнього падіння під час сильного вітру чи бурі уникати перешкод - біля доріг, будинків, ліній електропередач тощо

- біля доріг, будинків, ліній електропередач тощо поліпшувати зовнішній вигляд - так звана декоративна обрізка дозволяє контролювати форму й розмір дерева, робити його естетично привабливішим, підкреслювати природну красу

- так звана декоративна обрізка дозволяє контролювати форму й розмір дерева, робити його естетично привабливішим, підкреслювати природну красу підвищувати врожайність (плодових дерев) - регулярна обрізка сприяє кращому освітленню крони й доступу повітря до плодів, що може підвищувати їхню якість і кількість

(плодових дерев) - регулярна обрізка сприяє кращому освітленню крони й доступу повітря до плодів, що може підвищувати їхню якість і кількість рости рівномірно й підтримувати необхідний збалансований розподіл поживних речовин у рослині

Основні типи обрізки дерев

В цілому, залежно від віку дерева та мети процедури, можна виокремити кілька основних типів обрізки.

Формувальна обрізка.

Цей тип обрізки виконується найчастіше на молодих деревах - для формування правильної структури верхньої частини (що дозволяє виростити сильну, добре сформовану рослину зі здоровою верхівкою та міцним каркасом гілок).

У плодових дерев така процедура направлена не на красу, а на створення крони, яка забезпечить гарне плодоношення на довгі роки. Для цього потрібно сформувати сильні "скелетні" гілки першого, другого та третього порядку, надати їм загальних контурів та обмежити висоту.

Формування можна проводити після санітарної обрізки ранньою весною або ж залишити на пізню осінь (що дещо ризикованіше). Головне - проводити її тоді, коли рослина "спить", а не під час сокоруху.

Санітарна обрізка (чистка дерева).

Ця щорічна процедура є обов'язковою для всіх дерев і виконується найчастіше навесні (в березні чи на початку квітня) - після зимівлі, але до розпускання бруньок.

У цей період потрібно видаляти:

зламані чи хворі гілки

слабкі, тонкі пагони

гілки, що ростуть всередину крони, накладаються одна на одну або ростуть вертикально

так звані дзиги - жируючі, непродуктивні, неплодоносні гілки

засохлі гілки

При цьому пошкоджені гілки радять обрізати до здорової тканини (над першою сильною брунькою, розташованою із зовнішнього боку гілки), а решту - повністю. Обрізання "живих" гілок потрібно робити навскіс - щоб волога не застоювалась і стікала донизу, а з бруньки міг з'явитися новий пагін.

Омолоджуюча обрізка.

Цей тип обрізки спрямований на "заміну" більшої частини гілок та переформування дерева і застосовується переважно до старих (найчастіше - віком понад 15 років), неурожайних, занедбаних чи понівечених рослин.

Базовий варіант омолодження - обрізати всі гілки без винятку рівно на дві треті.

Якщо ж дерево запущене й загущене, доведеться обрати 2-4 гілки для першого ярусу та безжально видалити інші.

Ще один радикальний варіант - зрізати стовбур навскіс - "на пень" - на висоті бажаного штамбу, створюючи крону наново (з нового приросту пагонів і гілок).

Термінова (екстрена) обрізка.

До такої процедури варто вдаватися лише в екстрених ситуаціях (найчастіше - позапланово), щоб врятувати дерево або ж звільнити простір навколо нього (наприклад для уникнення контакту з лініями електропередач).

Екстрена обрізка може знадобитись на тлі сильного ураження шкідниками чи хворобами, травми дерева, розщепа внаслідок негоди, занадто активного нарощування зелені (коли є ризик втрати врожаю), прищипування гілочок тощо.

Обрізка коренів.

Ця процедура виконується найчастіше за умови, що коренева система завдає суттєвої шкоди фундаментам будівель і тротуарам.

Оскільки це негативно впливає на рослину, втручання в кореневу систему має бути ретельно обдуманим і мінімальним.

Які дерева можна обрізати наприкінці весни та влітку

Наприкінці весни - після того, як листя повністю розвинулося й сокорух у дереві зменшився - можна обрізати волоські горіхи, клени й берези.

Влітку ж можна здійснювати обрізку будь-якої плодово-ягідної культури - яблуні, груші, сливи, персика, аличі тощо (незалежно від їхнього віку).

У цей період обрізка дозволяє:

підкорегувати форму крони

прорідити крону (щоб дати дереву і плодам більше світла й повітря)

позбутися пошкоджених фізично чи внаслідок хвороб гілок

стимулювати й прискорити плодоношення (перерозподілити поживні речовини з нарощування непотрібних пагонів на утворення плодів)

Терміни обрізки дерев наприкінці весни та влітку залежать від погодних умов, віку дерев, активності росту та інших чинників.

При цьому не можна забувати, що місця зрізів необхідно обробити садовим варом або фарбою - щоб уникнути потрапляння інфекції та хвороби дерева.