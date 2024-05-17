Это нужно знать каждому садоводу. Как правильно обрезать деревья и не поздно ли сделать это сейчас

Обрезка деревьев является важным аспектом ухода за садом или приусадебным участком. Этот процесс помогает поддерживать здоровье, безопасность, эстетичный вид и продуктивность дерева. Кроме того, регулярная и правильная обрезка способствует длительному здоровому росту и развитию дерева.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, зачем деревьям нужна обрезка, какие существуют основные ее типы, а также какие деревья можно обрезать в конце весны и летом.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, "Зелена садиба", MOYO, Agro-Market.
Каждый садовод знает, что деревья время от времени нужно обрезать. Эта процедура является важным аспектом ухода за ними, ведь помогает:
В целом, в зависимости от возраста дерева и цели процедуры, можно выделить несколько основных типов обрезки.
Формовочная обрезка.
Этот тип обрезки выполняется чаще всего на молодых деревьях - для формирования правильной структуры верхней части (что позволяет вырастить сильное, хорошо сформированное растение со здоровой верхушкой и крепким каркасом ветвей).
У плодовых деревьев такая процедура направлена не на красоту, а на создание кроны, которая обеспечит хорошее плодоношение на долгие годы. Для этого нужно сформировать сильные скелетные ветви первого, второго и третьего порядка, придать им общие контуры и ограничить высоту.
Формирование можно проводить после санитарной обрезки ранней весной или оставить на позднюю осень (что несколько рискованнее). Главное - проводить ее тогда, когда растение "спит", а не во время сокодвижения.
Санитарная обрезка (чистка дерева).
Эта ежегодная процедура обязательна для всех деревьев и выполняется чаще всего весной (в марте или в начале апреля) - после зимовки, но до распускания почек.
В этот период нужно удалять:
При этом поврежденные ветви советуют обрезать до здоровой ткани (над первой сильной почкой, расположенной с наружной стороны ветви), а остальную часть - полностью. Обрезку "живых" ветвей нужно делать наискось - чтобы влага не застаивалась и стекала вниз, а из почки мог появиться новый побег.
Омолаживающая обрезка.
Этот тип обрезки направлен на "замену" большей части ветвей и переформирование дерева и применяется преимущественно к старым (чаще всего - возрастом более 15 лет), неурожайным, заброшенным или изуродованным растениям.
Базовый вариант омоложения - обрезать все ветки без исключения ровно на две трети.
Если же дерево запущено и загущено, придется выбрать 2-4 ветки для первого яруса и безжалостно удалить остальные.
Еще один радикальный вариант - срезать ствол наискось - "на пень" - на высоте желаемого штамба, создавая крону заново (из нового прироста побегов и веток).
Срочная (экстренная) обрезка.
К такой процедуре следует прибегать только в экстренных ситуациях (чаще всего - внепланово), чтобы спасти дерево или освободить пространство вокруг него (например, во избежание контакта с линиями электропередач).
Экстренная обрезка может потребоваться на фоне сильного поражения вредителями или болезнями, травмы дерева, расщепа вследствие непогоды, слишком активного наращивания зелени (если есть риск потери урожая), прививания веточек и т.д.
Обрезка корней.
Эта процедура выполняется чаще всего при условии, что корневая система наносит существенный урон фундаментам зданий и тротуарам.
Поскольку это отрицательно влияет на растение, вмешательство в корневую систему должно быть тщательно обдуманным и минимальным.
В конце весны - после того, как листья полностью развились и сокодвижение в дереве уменьшилось - можно обрезать грецкие орехи, клены и березы.
Летом же можно производить обрезку любой плодово-ягодной культуры - яблони, груши, сливы, персика, алычи и т.д. (независимо от их возраста).
В этот период обрезка позволяет:
Сроки обрезки деревьев в конце весны и летом зависят от погодных условий, возраста деревьев, активности роста и других факторов.
При этом нельзя забывать, что места срезов необходимо обработать садовым варом или краской - чтобы избежать попадания инфекции и болезни дерева.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастить оливковое дерево на подоконнике.
Читайте также, где нужно ставить денежное дерево, чтобы привлечь богатство.