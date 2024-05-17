Это нужно знать каждому садоводу. Как правильно обрезать деревья и не поздно ли сделать это сейчас

Зачем деревьям нужна обрезка

Каждый садовод знает, что деревья время от времени нужно обрезать. Эта процедура является важным аспектом ухода за ними, ведь помогает:

поддерживать здоровье дерева в целом - удаление больных, сухих или поврежденных ветвей поможет предотвратить распространение болезней или инфекций на здоровые участки

- удаление больных, сухих или поврежденных ветвей поможет предотвратить распространение болезней или инфекций на здоровые участки улучшать циркуляцию воздуха - удаление густых или переплетенных ветвей способствует снижению риска грибковых заболеваний

- удаление густых или переплетенных ветвей способствует снижению риска грибковых заболеваний стимулировать рост новых побегов - удаление лишних ветвей помогает дереву развиваться лучше и быстрее

- удаление лишних ветвей помогает дереву развиваться лучше и быстрее предотвращать опасности - удаление слабых, мертвых или опасно наклоненных ветвей снижает риск их падения во время сильного ветра или бури

- удаление слабых, мертвых или опасно наклоненных ветвей снижает риск их падения во время сильного ветра или бури избегать препятствий - возле дорог, домов, линий электропередач и т.п.

- возле дорог, домов, линий электропередач и т.п. улучшать внешний вид - так называемая декоративная обрезка позволяет контролировать форму и размер дерева, делать его эстетически более привлекательным, подчеркивать естественную красоту

- так называемая декоративная обрезка позволяет контролировать форму и размер дерева, делать его эстетически более привлекательным, подчеркивать естественную красоту повышать урожайность (плодовых деревьев) - регулярная обрезка способствует лучшему освещению кроны и доступу воздуха к плодам, что может повышать их качество и количество

(плодовых деревьев) - регулярная обрезка способствует лучшему освещению кроны и доступу воздуха к плодам, что может повышать их качество и количество расти равномерно и поддерживать необходимое сбалансированное распределение питательных веществ в растении

Основные типы обрезки деревьев

В целом, в зависимости от возраста дерева и цели процедуры, можно выделить несколько основных типов обрезки.

Формовочная обрезка.

Этот тип обрезки выполняется чаще всего на молодых деревьях - для формирования правильной структуры верхней части (что позволяет вырастить сильное, хорошо сформированное растение со здоровой верхушкой и крепким каркасом ветвей).

У плодовых деревьев такая процедура направлена не на красоту, а на создание кроны, которая обеспечит хорошее плодоношение на долгие годы. Для этого нужно сформировать сильные скелетные ветви первого, второго и третьего порядка, придать им общие контуры и ограничить высоту.

Формирование можно проводить после санитарной обрезки ранней весной или оставить на позднюю осень (что несколько рискованнее). Главное - проводить ее тогда, когда растение "спит", а не во время сокодвижения.

Санитарная обрезка (чистка дерева).

Эта ежегодная процедура обязательна для всех деревьев и выполняется чаще всего весной (в марте или в начале апреля) - после зимовки, но до распускания почек.

В этот период нужно удалять:

сломанные или больные ветви

слабые, тонкие побеги

ветви, растущие внутрь кроны, накладывающиеся друг на друга или растущие вертикально

так называемые волчки - жирующие, непродуктивные, неплодоносящие ветви

засохшие ветви

При этом поврежденные ветви советуют обрезать до здоровой ткани (над первой сильной почкой, расположенной с наружной стороны ветви), а остальную часть - полностью. Обрезку "живых" ветвей нужно делать наискось - чтобы влага не застаивалась и стекала вниз, а из почки мог появиться новый побег.

Омолаживающая обрезка.

Этот тип обрезки направлен на "замену" большей части ветвей и переформирование дерева и применяется преимущественно к старым (чаще всего - возрастом более 15 лет), неурожайным, заброшенным или изуродованным растениям.

Базовый вариант омоложения - обрезать все ветки без исключения ровно на две трети.

Если же дерево запущено и загущено, придется выбрать 2-4 ветки для первого яруса и безжалостно удалить остальные.

Еще один радикальный вариант - срезать ствол наискось - "на пень" - на высоте желаемого штамба, создавая крону заново (из нового прироста побегов и веток).

Срочная (экстренная) обрезка.

К такой процедуре следует прибегать только в экстренных ситуациях (чаще всего - внепланово), чтобы спасти дерево или освободить пространство вокруг него (например, во избежание контакта с линиями электропередач).

Экстренная обрезка может потребоваться на фоне сильного поражения вредителями или болезнями, травмы дерева, расщепа вследствие непогоды, слишком активного наращивания зелени (если есть риск потери урожая), прививания веточек и т.д.

Обрезка корней.

Эта процедура выполняется чаще всего при условии, что корневая система наносит существенный урон фундаментам зданий и тротуарам.

Поскольку это отрицательно влияет на растение, вмешательство в корневую систему должно быть тщательно обдуманным и минимальным.

Какие деревья можно обрезать в конце весны и летом

В конце весны - после того, как листья полностью развились и сокодвижение в дереве уменьшилось - можно обрезать грецкие орехи, клены и березы.

Летом же можно производить обрезку любой плодово-ягодной культуры - яблони, груши, сливы, персика, алычи и т.д. (независимо от их возраста).

В этот период обрезка позволяет:

подкорректировать форму кроны

проредить крону (чтобы дать дереву и плодам больше света и воздуха)

избавиться от поврежденных физически или вследствие болезней ветвей

стимулировать и ускорить плодоношение (перераспределить питательные вещества с наращивания ненужных побегов на образование плодов)

Сроки обрезки деревьев в конце весны и летом зависят от погодных условий, возраста деревьев, активности роста и других факторов.

При этом нельзя забывать, что места срезов необходимо обработать садовым варом или краской - чтобы избежать попадания инфекции и болезни дерева.