Справжній фен-шуй. Де потрібно ставити грошове дерево, щоб притягти багатство

Маєте вдома грошове дерево і не знаєте, куди краще його поставити і як доглядати? Все не так складно, як може здатися на перший погляд, адже ця рослина - невибаглива й "зручна" для кожного. А ще дехто вірить, що вона здатна притягувати багатство.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Флорен", toNature.info, "Центр сімейної медицини".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як знайти найкраще місце для грошового дерева, що треба знати про догляд за ним і чи дійсно ця рослина сприяє благополуччю в оселі.

Що "любить" грошове дерево

Грошове дерево (товстянка або красула) - одна з найневибагливіших рослин-сукулентів, які славляться своєю витривалістю.

Вона добре сприймає і тепло, і прохолоду. Непогано почувається і в затінку, проте більше любить яскраве освітлення.

Найсприятливішою температурою для росту грошового дерева вважають 22-28 градусів за Цельсієм навесні та влітку, або ж 9-15 градусів за Цельсієм у холодну пору року.

Не радять розміщувати цю рослину поблизу опалювальних батарей чи обігрівальних приладів, інакше можуть опадати листки чи пагони.

Корисно також давати рослині доступ до свіжого повітря (їй подобаються і регулярні провітрювання). Коли надворі тепло, можна навіть виносити її на вулицю.

Полив грошового дерева має свої особливості - вкрай небажано, щоб земля була надто вологою (тоді у рослини можуть виникнути грибкові захворювання або ж у землі розпочнуться процеси гниття).

У теплу пору року товстянку потрібно поливати не частіше двох разів на тиждень. Взимку частоту поливу можна скорочувати вдвічі.

Крім того, дуже важливо вчасно обрізати грошове дерево - щоб воно не зламалося під вагою гілок і пагонів.

Грошове дерево важко сплутати з іншою рослиною (ілюстративне фото: flickr.com)

"Магічні" властивості грошового дерева

Дехто вірить у "магічні" властивості грошового дерева, особливо якщо воно зацвітає (що є рідкістю, оскільки цвіте ця рослина не раніше, ніж через 5-10 років життя й за умови належного догляду - освітлення й поливу).

Згідно з народними повір'ями, грошове дерево:

здатне поліпшити добробут і благополуччя сім'ї - приманити гроші й забезпечити достаток

є "індикатором" здоров'я людей, поруч з якими росте - вбирає в себе негативну енергію нездорового організму й починає чахнути, а після одужання людини повертає свій здоровий вигляд

Водночас ця рослина широко використовується в народній медицині - для лікування запальних захворювань, порізів, опіків, забоїв, а також деяких захворювань внутрішніх органів.

Фахівці відзначають, що лікувальні властивості грошового дерева багато в чому схожі з іншою лікарською рослиною - каланхое (має противірусні, протизапальні та бактерицидні властивості).

Насамкінець варто зазначити, що у листках грошового дерева міститься миш'як (одна з найсильніших натуральних отрут), тому його внутрішнє застосування може викликати пронос, блювоту і навіть втрату свідомості.

Найкраще місце для грошового дерева

Якщо вірити давньому китайському містичному вченню про гармонію людини та Всесвіту - фен-шуй - грошове дерево починає "працювати", якщо розташувати його:

у східній частині оселі

біля яскравого джерела світла

під лампою з червоним абажуром (або поруч з іншими предметами червоного кольору)

Дехто радить також обв'язати рослину червоною стрічкою та покласти біля її горщика (або ж і закопати в ґрунт) спеціальні китайські монетки "на удачу".