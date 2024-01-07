Це має знати кожен. Психологи пояснили, як боротись із відчуттям розпачу

Як боротись із відчуттям розпачу

"Ви теж це відчуваєте? Як атмосфера навколо стає все більш похмурою, гарних новин все менше, а сподіватись на краще та вірити в майбутнє все складніше. Приблизно так свій стан зараз описує більшість українців. Ми спробували розібратись, з чим це пов’язано, та поміркувати над тим, як можна виправити ситуацію", - пишуть психологи.

Вони зазначають, що поганий настрій - це нормально. Тривожні думки в наших обставинах - це теж частина сьогодення. Але треба бути уважним до свого стану та не відкладати звернення по професійну допомогу, якщо пригніченість або внутрішня напруга не проходять взагалі.

Чому нам всім здається, що зараз стало гірше

Відчуття розпачу та страху зараз стало масовим. Що так сильно впливає на нас:

велика кількість поганих новин

загальний настрій друзів та співгромадян

зменшена кількість сонячного світла

тиск святкових підготовок

сум за тим, якими були ці свята до війни

Когнітивні фільтри

"Чи чули ви про катастрофізацію? Це одне з упереджень, яке несвідомо з'являється у тих, хто схильний до апатії чи тривоги, або ж має травматичний досвід.

Цей фільтр змушує дивитися людину на будь-які новини та ситуації, як на неминучу катастрофу, уявляти найжахливіші сценарії, навіть коли це стосується побутових речей.

Найгірші страхи дійсно іноді збуваються. Але життя у постійному відчутті катастрофи позбавляє нас радості.

Що робити у таких випадках

Щоб знизити рівень тривоги та не впадати у розпач, дотримуйтесь цих правил: