Это должен знать каждый. Психологи объяснили, как бороться с чувством отчаяния

Как бороться с чувством отчаяния

"Вы тоже это чувствуете? Как атмосфера вокруг становится все мрачнее, хороших новостей все меньше, а надеяться на лучшее и верить в будущее все сложнее. Приблизительно так свое состояние сейчас описывает большинство украинцев. Мы попытались разобраться, с чем это связано, и поразмышлять над тем, как можно исправить ситуацию", - пишут психологи.

Они отмечают, что плохое настроение - это нормально. Тревожные мысли в наших обстоятельствах - это тоже часть нашего существования. Но нужно быть внимательным к своему состоянию и не откладывать обращение за профессиональной помощью, если подавленность или внутреннее напряжение не проходят вообще.

Почему нам всем кажется, что сейчас стало хуже

Чувство отчаяния и страха сейчас стало массовым. Что так сильно влияет на нас:

большое количество плохих новостей

общее настроение друзей и сограждан

уменьшенное количество солнечного света

давление праздничных подготовок

грусть по тому, какими были эти праздники до войны

Когнитивные фильтры

"Слышали ли вы о катастрофизации? Это одно из предубеждений, которое бессознательно появляется у тех, кто склонен к апатии или тревоге, или имеет травматический опыт.

Этот фильтр заставляет смотреть человека на какие-либо новости и ситуации, как на неизбежную катастрофу, представлять самые ужасные сценарии, даже когда это касается бытовых вещей.

Худшие страхи действительно иногда сбываются. Но жизнь в постоянном ощущении крушения лишает нас радости.

Что делать в таких случаях

Чтобы снизить уровень тревоги и не отчаиваться, соблюдайте эти правила: