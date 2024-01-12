Це має знати кожен переселенець. Як проходить перевірка місця проживання ВПО

Як перевіряють місця проживання ВПО

"Найперше хочемо повідомити, що перевірка фактичного проживання ВПО не здійснюється спонтанно - для її проведення необхідні підстави. Такими підставами можуть бути повідомлення інших осіб про зміну переселенцем місця проживання, інформація з автоматизованих реєстрів тощо", - пояснюють юристи.

Як проходить перевірка:

після виявлення підстав для перевірки керівник (заступник керівника) територіального органу Нацсоцслужби приймає рішення про проведення такої перевірки

не менш ніж за 2 календарні дні внутрішньо переміщену особу повинні повідомити про проведення перевірки. Тобто особі або зателефонують, або ж зв’яжуться за допомогою іншого доступного засобу, який забезпечує фіксацію повідомлення або виклику

протягом 10 робочих днів з моменту винесення такого рішення працівниками Нацсоцслужби проводиться фактична перевірка ВПО. Якщо під час повідомлення про проведення перевірки ви надали інформацію, що будете відсутні у зв’язку з перебуванням у родичів, у відпустці тощо - перевірка відкладається на 2 тижні

у разі відсутності ВПО під час проведення перевірки за фактичним місцем проживання/перебування, посадові особи, які провели перевірку, складають відповідний акт та в цей же ж день інформують цю особу телефоном або іншим засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію повідомлення або виклику, про необхідність у строк до 14 робочих днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації

якщо отримувач виплат протягом 30 календарних днів після проведення перевірки не прибув до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про тимчасове припинення надання допомоги з наступного місяця, про що обов'язково повідомляє ВПО у доступний спосіб

"У разі наявності обґрунтованих причин відсутності (наприклад, службове відрядження, хвороба, смерть членів сім'ї тощо) отримувача виплат за місцем проживання/перебування протягом 30 календарних днів після проведення перевірки він має подати органу соціального захисту населення заяву про поновлення виплати допомоги з підтвердними документами", - пояснюють юристи.