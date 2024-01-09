Деякі українці можуть безкоштовно отримати насіння овочів для весняної посівної

Жителі деокупованих та прифронтових громад, а також вимушені переселенці, які мають присадибні ділянки, можуть отримати безкоштовно насіння овочів для весняної посівної.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України .

Як отримати безкоштовно насіння

"Домогосподарства, які постраждали від війни, зможуть безплатно отримати насіння овочів для весняної посівної. Його надаватимуть соціально вразливим верствам населення - багатодітним сім’ям, малозабезпеченим тощо", - йдеться у повідомленні.

Людям, які потрапляють під ці категорії, потрібно повідомити в місцеві органи самоврядування про те, що вони хочуть отримати насіння.

Такий проект вже другий рік реалізовує Програма USAID АГРО в межах Ініціативи "Стійкість сільського господарства" (АГРІ-Україна). Подальший розподіл та доставку насіння забезпечить Всеукраїнська асоціація громад.

До 15 січня 2024 року органи місцевої влади у своїх громадах визначать низку домогосподарств, яким потрібно надати насіння. З 16 січня до 15 лютого очільники громад подадуть заявки на насіння через сайт Всеукраїнської асоціації громад.

Протягом лютого-березня Всеукраїнська асоціація громад доставить посівний матеріал до сільських та селищних рад, відповідальних за його розповсюдження серед мешканців.

Людям роздадуть насіння моркви, кабачків, дині, томатів, перцю, капусти, цибулі, огірків та цукрової кукурудзи. Насіння вистачить для забезпечення понад 100 000 домогосподарств.

Насіннєві компанії, які хочуть долучитись до проєкту, можуть надіслати пропозиції на електронну пошту: office@communities.org.ua.

Зазначимо, що подібна компанія була проведене торік. Тоді безкоштовно роздали 530 кг насіння моркви та ще 10 280 кг насіння інших культур.

Понад 50 000 домогосподарств з 391 громади скористалися цією ініціативою та виростили понад 58 000 тонн овочів для забезпечення своїх родин.