Має знати кожен. Ось чому не можна говорити по телефону, коли він заряджається

Смартфони вже давно стали невіддільною частиною нашого повсякдення. Люди настільки звикли до них, що іноді навіть не можуть розлучитись із девайсом, коли той на зарядці. Але цього не варто робити, якщо не хочете зіпсувати ґаджет.

Про те, чому не можна користуватись смартфоном під час зарядки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Sante plus.

Чому не варто спілкуватись телефоном під час зарядки

За словами фахівців, під час зарядки смартфон нагрівається і найменша технічна поломка або відключення електроенергії може призвести до перегріву телефону, що може його пошкодити. Це також стосується нових пристроїв, які не захищені від цих інцидентів.

Рекомендується не користуватися мобільним телефоном під час зарядки пристрою. Це означає, що ви не повинні надсилати SMS, використовувати програми або здійснювати дзвінки, коли мобільний живиться від зарядного пристрою.

Крім того, якщо ви отримуєте дзвінок під час заряджання пристрою, найкраще відключити телефон, перш ніж відповідати.

Корисні поради від експертів

Згідно з деякими дослідженнями, більшість людей тримають свої мобільні телефони в руках, прокручуючи їх великим пальцем, при цьому сам пристрій опирається на мізинець.

За даними Healthline, "пальці, які найбільше страждають від носіння смартфона, планшета - це мізинець і великий палець". Через це у них навіть може виникати запалення.

При використанні смартфона важливо враховувати наступні рекомендації:

тримайте мобільний телефон двома руками

пишіть обома великими пальцями

не нахиляйте шию або голову надто вперед і зберігайте вертикальну поставу, коли користуєтесь смартфоном

не пишіть занадто швидко

не користуйтеся мобільним телефоном чи іншим мобільним пристроєм протягом тривалого періоду часу

якщо ви часто користуєтеся чатом, встановіть веб-програму WhatsApp на свій комп’ютер, щоб друкувати текст обома руками

Правильно підберіть смартфон за розміром, щоб вам було зручно ним користуватися.