Должен знать каждый. Вот почему нельзя говорить по телефону, когда он на зарядке

Смартфоны уже давно стали неотделимой частью нашей повседневной жизни. Люди так привыкли к ним, что иногда даже не могут расстаться с девайсом, когда тот на зарядке. Но этого не следует делать, если не хотите испортить гаджет.

О том, почему нельзя пользоваться смартфоном при зарядке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Sante plus.

Почему не стоит общаться по телефону во время зарядки

По словам специалистов, во время зарядки смартфон нагревается и малейшая техническая поломка или отключение электроэнергии может привести к перегреву телефона, что может повредить его. Это также относится к новым устройствам, не защищенным от этих инцидентов.

Рекомендуется не использовать мобильный телефон во время зарядки устройства. Это означает, что вы не должны отправлять SMS, использовать приложения или совершать звонки, когда мобильный питается от зарядного устройства.

Кроме того, при поступлении вызова во время зарядки устройства лучше отключить телефон перед тем, как отвечать.

Полезные советы от экспертов

Согласно некоторым исследованиям, большинство людей держат свои мобильные телефоны в руках, прокручивая их большим пальцем, при этом само устройство опирается на мизинец.

По данным Healthline, "пальцы, которые больше всего страдают от ношения смартфона, планшета - это мизинец и большой палец". Поэтому у них даже может возникать воспаление.

При использовании смартфона важно учитывать следующие рекомендации:

держите мобильный телефон двумя руками

пишите обоими большими пальцами

не наклоняйте шею или голову слишком вперед и сохраняйте вертикальную осанку при использовании смартфона

не пишите слишком быстро

не пользуйтесь мобильным телефоном или другим мобильным устройством в течение длительного периода времени

если вы часто используете WhatsApp, установите веб-приложение чата на свой компьютер, чтобы печатать текст обеими руками

Правильно подберите смартфон по размеру, чтобы вам было удобно им пользоваться.