Це має вміти в ліжку кожен чоловік, щоб вважатися хорошим коханцем

Забави в ліжку мають приносити задоволення обом партнерам, а для цього варто враховувати багато нюансів. Що треба вміти у ліжку чоловікам, щоб вони могли вважатися хорошими коханцями?
Про це пише Telegram канал Сексологія по-українськи.
В ліжку варто про це забути. Пам’ятайте, що недоречні коментарі про зовнішність партнера - це табу як для жінок, так і для чоловіків, і їм не місце в заняттях коханням.
Така уважність зможе привернути жінку до себе і зробити ніч кохання незабутною для вас обох.
Ось що робить процес по-справжньому цікавим. Це пояснює те, чому важлива гра між романтикою та експериментуванням.
Для жінок дуже важливо, щоб чоловік приділяв час прелюдії, адже дівчата заводяться повільніше, ніж чоловіки.
Чоловік також має бути язиковим акробатом. Не тільки для поцілунків!
Якщо він знає, чого хоче, це вже автоматично робить його сексуальним.
Чоловік має окрім задоволення своїх бажань думати про бажання і потреби своєї жінки.
Ніщо не робить чоловіка більш непривабливим, ніж його вихваляння в ліжку.
Абсолютно неприпустимо, тільки якщо ви не плануєте дитину, чоловік ніколи не повинен кінчати в жінку.
Раніше ми писали, які огидні речі допускають чоловіки під час інтиму
Також читайте, як роблять мудрі жінки, щоб втримати чоловіка поруч.