Це має вміти в ліжку кожен чоловік, щоб вважатися хорошим коханцем

Не соромтеся свого тіла

В ліжку варто про це забути. Пам’ятайте, що недоречні коментарі про зовнішність партнера - це табу як для жінок, так і для чоловіків, і їм не місце в заняттях коханням.

Чуйність та розуміння

Така уважність зможе привернути жінку до себе і зробити ніч кохання незабутною для вас обох.

Різноманітність

Ось що робить процес по-справжньому цікавим. Це пояснює те, чому важлива гра між романтикою та експериментуванням.

Прелюдія

Для жінок дуже важливо, щоб чоловік приділяв час прелюдії, адже дівчата заводяться повільніше, ніж чоловіки.

Язик

Чоловік також має бути язиковим акробатом. Не тільки для поцілунків!

Розуміє, чого він хоче

Якщо він знає, чого хоче, це вже автоматично робить його сексуальним.

Потреби жінки

Чоловік має окрім задоволення своїх бажань думати про бажання і потреби своєї жінки.

Не вихваляйтеся

Ніщо не робить чоловіка більш непривабливим, ніж його вихваляння в ліжку.

Еякуляція

Абсолютно неприпустимо, тільки якщо ви не плануєте дитину, чоловік ніколи не повинен кінчати в жінку.