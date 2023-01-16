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Это должен уметь в постели каждый мужчина, чтобы считаться хорошим любовником

Эти вещи должен делать в постели мужчина (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Забавы в постели должны доставлять удовольствие обоим партнерам, а для этого стоит учитывать много нюансов. Что нужно уметь в постели мужчинам, чтобы они могли считаться хорошими любовниками?

Об этом пишет Telegram канал Сексологія по-українськи.

Не стесняйтесь своего тела

В постели следует об этом забыть. Помните, что неуместные комментарии о внешности партнера – это табу как для женщин, так и для мужчин, и им не место в занятиях любовью.

Отзывчивость и понимание

Такая внимательность сможет привлечь женщину к себе и сделать ночь любви незабываемой для вас обоих.

Разнообразие

Вот что делает процесс по-настоящему интересным. Это объясняет, почему важна игра между романтикой и экспериментированием.

Прелюдия

Для женщин очень важно, чтобы мужчина уделял время прелюдии, ведь девушки заводятся медленнее мужчин.

Язык

Мужчина также должен являться языковым акробатом. Не только для поцелуев!

Понимает, что он хочет

Если он знает, чего хочет, это уже автоматически делает его сексуальным.

Потребности женщины

Мужчина должен, кроме удовлетворения своих желаний, думать о желаниях и потребностях своей женщины.

Не хвастайтесь

Ничто не делает мужчину более непривлекательным, чем его восхваления в постели.

Эякуляция

Совершенно недопустимо, только если вы не планируете ребенка, мужчина никогда не должен кончать в женщину.

Раньше мы писали, какие отвратительные вещи допускают мужчины во время интима.

Также читайте, как поступают мудрые женщины, чтобы удержать мужчину рядом.

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