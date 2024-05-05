Це має насторожити водіїв. 4 запахи, які сигналізують про серйозні несправності в авто

Поява незвичних запахів в авто має насторожити водія, оскільки це означає, що з машиною не все гаразд. Аби уникнути небезпечної ситуації на дорозі, потрібно негайно звернутись до механіка.

Про те, які запахи сигналізують про проблеми з авто, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Exspress.

Запах горілої гуми

Представник компанії GM Parts Direct зазначив, що один із найпоширеніших запахів у транспортному засобі - горіла гума. Вона може свідчити про проблему з гальмівною системою.

"Найпоширенішою причиною запаху горілої гуми є перегріті гальма, це може статися через різке гальмування під час руху з зупинками або їзди під гору", - каже експерт.

Гальма також можуть швидше перегріватися, якщо гальмівні колодки зношені. Водіям варто прислухатися до скреготу, який може вказувати на зношені колодки.

"Зупиніться в безпечному місці та вимкніть двигун, якщо запах сильний. Огляньте шини та гальма на наявність ознак пошкодження чи перегріву", - говорить фахівець.

Запах пластику

Також на несправність в авто може вказувати запах горіння пластику. Часто це свідчить про несправність електрики автомобіля, наприклад про перегрів проводів або перегорання запобіжника.

Водії, які відчувають цей запах, повинні терміново показати автомобіль механіку.

Запах металу

Якщо в машині з'явився запах металу, це може означати несправність гальм або двигуна.

"Запах металу може бути спричинений декількома проблемами. Перша полягає в тому, що ваші гальма перегріваються, і це може бути попереджувальною ознакою того, що вони працюють занадто сильно і скоро можуть вийти з ладу", - кажуть автомобілісти.

Також цей запах може свідчити про внутрішні проблеми двигуна, наприклад, надмірний знос компонентів через низький рівень мастила або механічну несправність. Ігнорування цього запаху може призвести до відмови гальм або навіть до пошкодження двигуна, тому краще звернутися до фахівця негайно.

Запах тухлих яєць

Ймовірно, цей запах спричинений проблемою з каталітичним нейтралізатором, оскільки транспортний засіб виділяє більше забруднювачів, ніж мав би.

"Це часто свідчить про проблему з паливною системою, наприклад, несправність каталізатора. Це частина вихлопної системи вашого автомобіля і відіграє важливу роль у зниженні шкідливих викидів, перетворюючи забруднюючі речовини, як-от сірководень, який створює запах яєць, на менш токсичні гази", - попереджають експерти.

Це означає, що знижується продуктивність двигуна і через це пошкоджуються інші компоненти автомобіля.