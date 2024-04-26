Чи будуть забирати водійські права у ухилянтів: пояснення юриста

Міноборони України опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію. Серед іншого, ухилянтів можуть обмежувати в праві керувати транспортними засобами.

Коли це може статися і як це пов'язане з новим документом, який надсилатиме ТЦК чоловікам призовного віку – в коментарі РБК-Україна пояснює юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко .

Коли можуть обмежити право керувати автомобілем

Якщо військовозобов’язаний свідомо порушує мобілізаційне законодавство, порушує правила ведення військово обліку громадянами України, ігнорує повістки тощо, то начальник ТЦК та СП звертається до органів Національної поліції для оголошення його у розшук, проведення його адміністративного затримання і доставки до військкомату, пояснює адвокат.

Якщо затримання виявляється неможливим, то на адресу чоловіка надсилається "вимога". Відмінність повістки та вимоги полягає у тому, що повістка "пропонує" людині з’явитися в ТЦК та СП, а "вимога" – вимагає зробити це", – пояснює Ярослав Звоненко.

Згідно з Законом 10449, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право надсилати громадянам України "вимоги" про виконання військово-облікового обов'язку.

"Вимога" – це документ, який відрізняється від повістки. Її надсилають у разі, якщо військовозобов'язаний громадянин не з'явився до ТЦК та СП за викликом по повістці, або ж не виконав інші свої зобов'язання з військового обліку", – додає фахівець.

Вимога вважається врученою:

Після особистого отримання громадянином під розпис.

громадянином під розпис. Після 10 днів з моменту відправлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Виконаною "вимога" вважається, коли військовозобов’язаним виконані у повній мірі військово-облікові обов’язки викладені у "вимозі", відкликаною – після завершення мобілізації, підкреслює юрист "Приходько та партнери".

Чи будуть забирати водійські права у ухилянтів

Якщо протягом 10 днів "вимога" залишається проігнорованою, ТЦК та СП звертається з позовною заявою до суду щодо тимчасового обмеження громадянина України у праві керування транспортними засобами під час мобілізації.

"Важливо розуміти, що таке обмеження не позбавляє права керування транспортними засобами на якийсь конкретний проміжок часу, не вилучається водійське посвідчення, а унеможливлює таке право до моменту, поки чоловік не виконає вимоги або не завершиться дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації", – зауважує Звоненко.

Втім, деталі про те, як саме це діятиме на практиці, можна буде дізнатися після набрання чинності закону з 18 травня. За головними засадами закону, обмеження на керування автомобілем накладає тільки суд. Передбачається, що засідання суду можуть проходити в порядку письмового провадження без виклику на судове засідання.