Это должно насторожить водителей. 4 запаха, которые сигнализируют о неисправностях в авто

Появление необычных запахов в авто должно насторожить водителя, поскольку это означает, что с машиной не все хорошо. Чтобы избежать опасной ситуации на дороге, нужно немедленно обратиться к механику.

О том, какие запахи сигнализируют о проблемах с автомобилем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Exspress.

Запах горелой резины

Представитель компании GM Parts Direct заявил, что один из самых распространенных запахов в транспортном средстве - горела резина. Она может свидетельствовать о проблеме с тормозной системой.

"Самой распространенной причиной запаха горевшей резины является перегретый тормоз, это может произойти из-за резкого торможения при движении с остановками или езды под гору", - говорит эксперт.

Тормоза также могут быстрее перегреваться, если тормозные колодки изношены. Водителям следует прислушиваться к скрежету, который может указывать на изношенные колодки.

"Остановитесь в безопасном месте и выключите двигатель, если запах сильный. Осмотрите шины и тормоза на наличие признаков повреждения или перегрева", - говорит специалист.

Запах пластика

Также на неисправность в автомобиле может указывать запах горения пластика. Часто это свидетельствует о неисправности электричества автомобиля, например о перегреве проводов или перегорании предохранителя.

Водители, которые почувствовали этот запах, должны срочно показать автомобиль механику.

Запах металла

Если в машине появился запах металла, это может означать неисправность тормозов или двигателя.

"Запах металла может быть вызван несколькими проблемами. Первый состоит в том, что ваши тормоза перегреваются, и это может быть предупредительным признаком того, что они работают слишком сильно и скоро могут выйти из строя", - говорят автомобилисты.

Также этот запах может свидетельствовать о внутренних проблемах двигателя, например избыточный износ компонентов из-за низкого уровня масла или механической неисправности. Игнорирование этого запаха может привести к отказу от тормозов или даже к повреждению двигателя, поэтому лучше обратиться к специалисту немедленно.

Запах тухлых яиц

Вероятно, этот запах вызван проблемой с каталитическим нейтрализатором, поскольку транспортное средство выделяет больше загрязнителей, чем должно было бы.

"Это часто свидетельствует о проблеме с топливной системой, например, неисправность катализатора. Это часть выхлопной системы вашего автомобиля и играет важную роль в снижении вредных выбросов, превращая загрязняющие вещества, например сероводород, создающий запах яиц, в менее токсичные газы", - предупреждают эксперты.

Это означает, что снижается производительность двигателя и поэтому повреждаются другие компоненты автомобиля.