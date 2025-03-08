Це критично важливо: три причини, чому обов'язково треба прати новий одяг

Одежу торкалися сотні людей

Протягом усього шляху від фабрики до вашого гардероба річ контактує з великою кількістю людей. Її торкаються працівники виробництва, вантажники, співробітники складів, продавці та покупці, які можуть приміряти товар у магазині.

У процесі транспортування одяг накопичує пил і мікроорганізми, які можуть викликати алергічні реакції або подразнення шкіри. Особливо небезпечними є сліди поту, косметики та інших засобів гігієни, які залишаються після примірок.

Бактерії, віруси та грибки, що осідають на тканині, здатні спричинити шкірні захворювання або інфекції. Деякі збудники можуть зберігатися на одязі протягом тривалого часу, створюючи ризик для вашого здоров’я. Саме тому навіть новий одяг варто прати перед тим, як носити.

Тканина насичена хімікатами

Щоб одяг виглядав привабливо, виробники обробляють тканину різними хімічними речовинами. Барвники, антистатики, пом’якшувачі та засоби проти зминання допомагають зберегти колір, форму та приємний на дотик ефект.

Деякі речовини можуть залишатися на поверхні тканини і викликати подразнення, свербіж або навіть алергічні реакції. Крім того, деякі виробники використовують спеціальні покриття, що запобігають усадці одягу під час транспортування.

Всі ці речовини краще змити перед носінням, щоб уникнути можливого дискомфорту та неприємних наслідків для здоров'я. Особливо це стосується одягу з синтетичних тканин, які здатні накопичувати більше хімічних компонентів, ніж натуральні матеріали.

Новий одяг треба обов'язково випрати перед тим, як вдягати (фото: Freepik.com)

Прання робить одяг приємнішим і довговічнішим

Перш ніж носити новий одяг, його варто випрати не тільки з гігієнічних міркувань, а й для покращення його якості. Після першого прання тканина стає м’якшою, приємнішою до тіла та зручнішою у носінні.

Деякі матеріали можуть трохи змінювати розмір після контакту з водою, тому прання допомагає визначити, як саме річ сидітиме на вас у майбутньому. Крім того, під час першого прання з одягу можуть вийти залишки барвників, що зменшує ризик їх потрапляння на шкіру чи інші речі.

Новий текстиль нерідко має специфічний запах від хімічної обробки, і прання допомагає його позбутися. Регулярне прання також сприяє рівномірному зношуванню тканини, завдяки чому одяг довше зберігає гарний вигляд.

Як правильно прати новий одяг?

Щоб зберегти якість тканини та ефективно усунути всі забруднення, перше прання має бути особливим. Видаліть всі ярлики, бірки та булавки, щоб вони не пошкодили тканину чи пральну машину. Виверніть одяг навиворіт - так він краще зберігатиме колір і форму.

Перше прання може вимивати барвники, тому періть речі окремо або з одягом схожого відтінку. Використовуйте налаштування прання, вказані на етикетці, або періть вручну у теплій воді. Додайте півсклянки харчової соди під час полоскання - це допоможе нейтралізувати хімічні залишки.

Сушіть речі у добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів, щоб вони не втратили яскравість кольору. Якщо тканина потребує особливого догляду, перед пранням ознайомтеся з рекомендаціями виробника, щоб уникнути пошкодження виробу.

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