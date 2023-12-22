"Це кінець": Єфросиніна зізналася, чого ніколи не скаже чоловіку-військовому

Про що говорили артистки

Полякова та Єфросиніна підняли теми лайки у спілкуванні. Співачка зазначила, що вживає нецензурну лексику навіть коли говорить зі своїм чоловіком.

"Лайка має ще знеболювальний ефект. Боже, я зрозуміла, чого я живу так довго зі своїм чоловіком. Якби я не матюкалася на нього, ми б вже розвелися ще 10 років тому", - заявила Полякова.

Полякова та Єфросиніна поговорили про вживання нецензурної лексики (скріншот)

Що про це думає Єфросиніна

А ведуча зазначила, що вона теж може лаятися під час сварок. Але Єфросиніна ніколи не вживає "погані слова" саме коли звертається до чоловіка. Обранець зірки ніколи не почує, як вона його "посилає".

"На нього ні. Якщо я йому коли-небудь скажу: "Пішов ти...". Все, це кінець. Тобто я думаю, що я його більше не побачу", - пояснила Єфросиніна.

Ведуча не вважає, що лайка та взаємні образи зміцнять шлюб. Тому Єфросиніна ставиться до обранця-військового з повагою.