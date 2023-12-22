"Это конец": Ефросинина призналась, что никогда не скажет мужу-военному

О чем говорили артистки

Полякова и Ефросинина подняли темы использования матерных слов в общении. Певица отметила, что употребляет нецензурную лексику, даже когда говорит со своим мужем.

"Мат обладает еще и обезболивающим эффектом. Боже, я поняла, чего я живу так долго со своим мужем. Если бы я не материлась на него, мы бы уже развелись еще 10 лет назад", - заявила Полякова.

Полякова и Ефросинина поговорили об употреблении нецензурной лексики (скриншот)

Что об этом думает Ефросинина

А ведущая отметила, что она тоже может материться во время ссор. Но Ефросинина никогда не употребляет "плохие слова" именно когда обращается к мужу. Избранник звезды никогда не услышит, как она его "посылает".

"На него нет. Если я ему когда-нибудь скажу: "Пошел ты...". Все, это конец. То есть я думаю, что я его больше не увижу", - объяснила Ефросинина.

Ведущая не считает, что брань и взаимные оскорбления укрепят брак. Поэтому Ефросинина относится к избраннику-военному с уважением.