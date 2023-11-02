"Це все ілюзія". Біженка в Англії пояснила, чому життя за кордоном не краще ніж в Україні
Українка, яка проживає з дітьми в Англії, розповіла, чому життя в країнах Європи не завжди краще, ніж в Україні. Зокрема, вона наводить приклад, як у школах і садочках маленьких дітей привчають до відповідальності.
Що розповіла українка, передає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-допис Лідії Макаровської у спільноті "Батьки SOS".
"Усім байдуже"
5-річна дитина Лідії вже другий рік ходить до школи. За її словами, це повноцінний навчальний день з понеділка по п'ятницю з дев'ятої ранку.
"Дитині п'ять років. Згадайте себе та своїх дітей у такому віці. І от який раз син виходить після уроків без верхнього одягу. Буває вилетить в одній футболці, хоч +10 надворі..." - ділиться українка.
Останнього разу з нею сталася прикрість - синова куртка загубилася саме тоді, коли на вулиці різко похолодало. Коли Лідія звернулася до працівників школи, їй сказали, що це відповідальність дитини. Проте є одне "але".
"Всім байдуже. Це відповідальність дітей стежити за своїми речами. Вчитель не зобов'язаний дивитися за дітьми та чи вдягнені вони. Це обов'язок дитини, дитини в п'ять років", - пише Лідія.
На противагу вона не пригадує випадків, коли в українській школі дитина повернулась би без одягу.
"Я просила їх позичити іншу куртку, щоб дійти додому й не застудитися. Їм байдуже, сказали немає. Просила фонд секонд-хенду, щоб просто викупити вже насамкінець. Відмовили", - продовжила жінка.
Вона наголошує, що не варто створювати ілюзії про життя в Європі та США.
"Це все ілюзія. Бережіть рідне. Щоб не приходилось плакати, опиняючись на чужині", - підсумувала Лідія.
Як відреагували українці
У коментарях до допису користувачі поділили думки Лідії:
- "Що сказати... Всюди добре, де нас нема. Але уточнення - то ставлення до всіх? Чи, можливо, до своїх краще?"
- "Повертайтесь додому, тут вчора +16, і курточка не потрібна".
- "Знаю випадок від англійців. Виховательки "забули" 2-річну сплячу дитину в садочку і пішли собі. Дитина прокинулася і почала плакати. Охоронець почув і відкрив дитину. Звичайно, садочок відразу закрили. Вихователі були покарані".
Раніше ми повідомляли про загибель українки з двома дітьми у Великобританії. Це сталося внаслідок автомобільної катастрофи.
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