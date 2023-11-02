"Это все иллюзия". Беженка в Англии объяснила, почему жизнь за границей не лучше, чем в Украине

Украинка, проживающая с детьми в Англии, рассказала, почему жизнь в странах Европы не всегда лучше, чем в Украине. В частности, она приводит пример того, как в школах и садах маленьких детей приучают к ответственности.

Что рассказала украинка, передает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост Лидии Макаровской в сообществе "Батьки SOS".

"Всем безразлично"

5-летний ребенок Лидии уже второй год ходит в школу. По ее словам, это полноценный учебный день с понедельника по пятницу с девяти утра.

"Ребенку пять лет. Вспомните себя и своих детей в таком возрасте. И вот в который раз сын выходит после уроков без верхней одежды. Бывает, вылетит в одной футболке, хоть +10 на улице..." - делится украинка.

В последний раз с ней произошла досада - куртка сына потерялась именно тогда, когда на улице резко похолодало. Когда Лидия обратилась к работникам школы, ей сказали, что это ответственность ребенка. Однако есть одно "но".

"Всем безразлично. Это ответственность детей следить за своими вещами. Учитель не обязан смотреть за детьми и одеты ли они. Это обязанность ребенка, ребенка в пять лет", - пишет Лидия.

В противоположность она не припоминает случаев, когда в украинской школе ребенок вернулся бы без одежды.

"Я просила их одолжить другую куртку, чтобы дойти домой и не простудиться. Им безразлично, сказали нет. Просила фонд секонд-хенда, чтобы просто выкупить уже в конце концов. Отказали", - продолжила женщина.

Она подчеркивает, что не следует создавать иллюзии о жизни в Европе и США.

"Это все иллюзия. Берегите родное. Чтобы не приходилось плакать, оказываясь на чужбине", - подытожила Лидия.

Как отреагировали украинцы

В комментариях к сообщению пользователи поделили мнения Лидии: