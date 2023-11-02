"Это все иллюзия". Беженка в Англии объяснила, почему жизнь за границей не лучше, чем в Украине
Украинка, проживающая с детьми в Англии, рассказала, почему жизнь в странах Европы не всегда лучше, чем в Украине. В частности, она приводит пример того, как в школах и садах маленьких детей приучают к ответственности.
Что рассказала украинка, передает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост Лидии Макаровской в сообществе "Батьки SOS".
"Всем безразлично"
5-летний ребенок Лидии уже второй год ходит в школу. По ее словам, это полноценный учебный день с понедельника по пятницу с девяти утра.
"Ребенку пять лет. Вспомните себя и своих детей в таком возрасте. И вот в который раз сын выходит после уроков без верхней одежды. Бывает, вылетит в одной футболке, хоть +10 на улице..." - делится украинка.
В последний раз с ней произошла досада - куртка сына потерялась именно тогда, когда на улице резко похолодало. Когда Лидия обратилась к работникам школы, ей сказали, что это ответственность ребенка. Однако есть одно "но".
"Всем безразлично. Это ответственность детей следить за своими вещами. Учитель не обязан смотреть за детьми и одеты ли они. Это обязанность ребенка, ребенка в пять лет", - пишет Лидия.
В противоположность она не припоминает случаев, когда в украинской школе ребенок вернулся бы без одежды.
"Я просила их одолжить другую куртку, чтобы дойти домой и не простудиться. Им безразлично, сказали нет. Просила фонд секонд-хенда, чтобы просто выкупить уже в конце концов. Отказали", - продолжила женщина.
Она подчеркивает, что не следует создавать иллюзии о жизни в Европе и США.
"Это все иллюзия. Берегите родное. Чтобы не приходилось плакать, оказываясь на чужбине", - подытожила Лидия.
Как отреагировали украинцы
В комментариях к сообщению пользователи поделили мнения Лидии:
- "Що сказати... Всюди добре, де нас нема. Але уточнення - то ставлення до всіх? Чи, можливо, до своїх краще?"
- "Повертайтесь додому, тут вчора +16, і курточка не потрібна".
- "Знаю випадок від англійців. Виховательки "забули" 2-річну сплячу дитину в садочку і пішли собі. Дитина прокинулася і почала плакати. Охоронець почув і відкрив дитину. Звичайно, садочок відразу закрили. Вихователі були покарані".
Ранее мы сообщали о гибели украинки с двумя детьми в Великобритании. Это произошло в результате автомобильной катастрофы.
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