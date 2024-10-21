"Це не ідея мого життя". Популярний актор чесно відповів, чому не пішов на фронт

Так, зі слів знаменитості, у нього немає бажання йти добровольцем на війну.

"На початку війни у мене були десятки запитань, а зараз у мене їх сотні просто. Я не готовий йти добровольцем, бо я зараз не можу зрозуміти, до чого це приведе", - зізнався актор.

Никитюк додав, що він їздив у гарячі точки з гуманітарною допомогою, щоб побачити на власні очі, як там все відбувається.

"Мені було цікаво подивитися, як це, щоб на майбутнє розуміти… Знаєш, коли трішки віра хитається і ти такий, типу: "не знаю". Добровольцем не готовий йти", - сказав Владислав.

Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)

А ось на військовому обліку, каже зірка, він стоїть. Але зараз у нього такий період, коли з’являється робота і він нарешті має змогу забезпечити свою сім’ю. Це є ще однією причиною, чому артист не готовий приєднуватися до лав ЗСУ.

“Я поки що не бачу це як ідею мого життя. Я готуюся потихеньку до цього, я розумію, що це питання часу. Я закінчив курси дрончиків у третій штурмовій і послухав всі історії. Ну в принципі нічого нового я не почув такого, але розуміння того, що я так влаштований, що я маю бути готовий до будь-чого, а для цього я маю готуватися", - зазначив Влад.

Що відомо про Влада Никитюка

У фільмографії актора понад 45 кіноробіт. Серед них "Крути 1918", "Спадкоємиця мимоволі", "Жити заради кохання", "Сутичка", "Дівчина з персиками". Ще у школі почав займатися танцями, боксом та футболом.

У 2013 році закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, акторський факультет. Перша популярність прийшла до актора у 2016-му, коли він зіграв головну роль - боксера Тараса - у спортивній драмі "Правило бою".

У квітні цього року Никитюк одружився зі своєю коханою, колегою Ганною Гуляєвою, з якою він уже довгий час зустрічався.

Влад Никитюк з дружиною (фото: instagram.com/niki_vlad)