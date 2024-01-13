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"Це не хвороба". Українцям розвіяли міф про депресію та як її розпізнати

Україна, Субота 13 січня 2024 16:49
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"Це не хвороба". Українцям розвіяли міф про депресію та як її розпізнати Українцям розвіяли міф про депресію (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Багато хто думає, що депресія - це поганий настрій чи вияв слабкості. Проте таке твердження не відповідає дійсності.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Facebook розповідає, що потрібно знати про депресію та її прояви.

Як проявляється депресія

Депресія - це захворювання, яке може статися з кожною людиною. Якщо ігнорувати її, вона негативно впливатиме на працездатність і якість життя людини та може призвести до трагічних наслідків.

Тож депресія - це не поганий настрій, не слабкість, не різновид ліні, не брак мотивації, не смуток і не вигадка. Це захворювання.

Депресія впливає на фізичний стан організму, настрій і психіку людини. Поступово з'являються нові прояви хвороби.

Дев'ять основних ознак депресії:

  • переважно пригнічений настрій
  • знижений інтерес до справ, улюблених активностей і відсутність задоволення від них
  • суттєва втрата чи набір ваги, не пов'язані із дієтою
  • втома
  • порушення сну
  • збудливість чи пригальмованість
  • безпідставне відчуття провини
  • зниження здатності мислити, зосередитися
  • регулярні думки про смерть, спроби суїциду

Якщо щонайменше п'ять із цих симптомів тривають протягом двох тижнів, може йтися саме про депресію, а не хандру.

Що робити з депресією

Депресія не минає сама по собі й може прогресувати, але водночас вона виліковна. Для цього необхідно звернутися по професійну допомогу до лікаря.

До якого лікаря звертатися:

  • до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра в той медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Знайти найближчий медзаклад допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
  • якщо до найближчого закладу первинки, де надають супровід пацієнтам зі скаргами на розлади психіки чи поведінки, далеко - зверніться до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію

Якщо буде потреба, ваш лікар призначить обстеження та консультації у фахівців, щоб виключити гормональні порушення чи порушення в роботі щитоподібної залози. Він також може порадити звернутися відразу до психіатра чи психотерапевта.

Важливо розуміти, що сімейний лікар не замінить психолога, психотерапевта чи психіатра, але він зможе надати допомогу пацієнту й у разі потреби перенаправити до вузького фахівця.

Ви також можете звернутися відразу до психіатра. Щоб потрапити на прийом, електронне направлення не потрібне. Для безоплатного прийому оберіть лікарню, яка має договір із НСЗУ на амбулаторну допомогу та відповідного фахівця у штаті.

Раніше ми розповідали, які продукти підвищують рівень стресу в організмі.

Читайте також, яких звичок варто позбутися, щоб не отримати депресію.

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