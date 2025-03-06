"Це хіт": Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі з особливим сенсом (відео)

Співачка Надя Дорофєєва запрем'єрила нову пісню та кліп. Трек "Додайте світла" вразив фанів, йому пророкують неабиякий успіх.
Яким вийшов новий кліп Дорофєєвої, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал співачки.
"Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно… Може, ми самі маємо запалити його? Але що робити, коли сил майже немає? Додайте світла!" - йдеться в описі до нового відео.
В кліпі Надя приміряла декілька образів. Вона з'явилася у кадрі в ефектній міні-спідниці, яку доповнила спортивним "верхом" та синіми високими чобітками.
Також вона показалася у зеленому "луці" - коротенькій спідниці та футболці з відкритим животиком.
В кліпі співачка зіграла дві ролі. Спочатку вона - лучниця, яка готується до пострілу.
А потім вона ж взяла на себе цей "удар". В кліпі було показано, що стріли її ранили.
Текст пісні, який Надя писала разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним, а ще з Іваном Клименком, вийшов неординарним. В ньому співачка "стрибає" з української мови на англійську.
"Maybe in love я
А maybe - і ні
Я йду на посадку
Дай сигнальні вогні
Може це пастка
А може магніт
Я наче монетка
В фонтані на дні
Baby I’m in trouble
Додайте світла в цей тунель
Я заблукала в темряві
Під тиском падаючих стель
Складно казати се ля ві
Додайте світла в цей тунель
Я заблукала в темряві
Під тиском падаючих стель
Складно казати се ля ві
Все по колу - double trouble
Заховалися в свій bubble".
Кліп швидко "завірусився" та вже збирає лайки й перегляди. В коментарях юзери пишуть:
"Ми навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною саме зараз", - розповіла Дорофєєва про пісню.
До речі, обранець Наді романтично підтримав її в Instagram. Кацурін завжди коментує дописи дружини, а цього разу він публічно зізнався їй в коханні.
"Люблю цей трек. Люблю цю артистку", - написав Міша.
Кацурін та Дорофєєва разом вже декілька років. Спочатку вони приховували стосунки, після розлучення з Володимиром Дантесом Надя хотіла, аби до її особистого життя було прикуто менше уваги.
У 2023 році Кацурін та Дорофєєва одружилися, але церемонія була максимально секретною. Інформацію про весілля вони підтвердили лише згодом.
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