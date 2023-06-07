Це не голлівудський фільм, це Україна. Як евакуювали людей із затопленого Херсона: зворушливе відео

Весь вечір 6 червня та ніч на 7 червня мешканці Херсона та прилеглих територій чули слово "Евакуація". Працівники ДСНС, національної поліції та волонтери всю ніч займалися евакуацією цивільних.

У спеціальних костюмах, до пояса у холодній воді, вони об'їжджали на гумових човнах усі будинки. На руках і плечах виносили людей похилого віку, тварин. Усе це доводилося робити у неймовірних умовах, оскільки рівень води стрімко зростав.

"Це не голлівудські фільми, це Україна сьогодні. Дякую всім, хто допомагає, за вашу непохитність. Українці, ви непереможні!" – кажуть автори відео.

У деяких будинках вода встигала дістатись лише до дверей, у деяких - затоплено вже всі кімнати. Рятувальникам доводилося вирішувати самостійно питання, кого евакуювати насамперед. До деяких жителів довелося викликати лікарів, щоб зрозуміти, чи можна людину переміщати і як це правильно зробити.

Ситуація ускладнювалася тим, що доводилося працювати вночі, при світлі ліхтариків. Води навколо було до пояса, а людей доводилося виносити з будинків на імпровізованих ношах.

Крім того, рятувальникам та волонтерам траплялися тварини, які чекали на допомогу на імпровізованих острівцях, на зламаних деревах, дахах невеликих споруд, які майже повністю пішли під воду.

Також людей знаходили на дахах будинків, куди вони забиралися, щоби врятуватися від води. І дехто категорично відмовлявся евакуюватися.

Як рятували мешканців Херсона після вибуху Каховської ГЕС, дивіться у відео: