UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це форма приготування їжі": педіатр пояснила, чи потрібно обов'язково давати суп дитині

Фото: Чи потрібний суп у раціоні дитини (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Суп - це перша страва, яку багато батьків змушують їсти своїх дітей. Але чи так потрібно давати її малюкові? А що, коли він не хоче?

Чи потрібно обов'язково включати до раціону дитини суп, розповіла невролог та педіатр Ірина Платонова на своїй сторінці в Instagram.

Так чи потрібен дитині суп, чи ні?

Лікарка пояснила, що це міф, що чаду потрібно обов'язково давати першу страву.

"Ні, необов'язково. Це просто форма приготування їжі. Нам важливо, щоб дитина їла всі групи продуктів, тобто фрукти, овочі, м'ясо, рибу. Як ми це приготуємо, не має жодного значення", - розповіла на відео Ірина.

Педіатр радить в ідеалі готувати дитині страви на пару, а також тушкувати. Для дітей, у яких є проблема зі шлунком, тобто запор, суп може послужити чудовим варіантом впоратися з нею.

"Суп має низьку енергетичну цінність, і для діток із запорами він буде чудовим способом отримати більше рідини", - резюмувала медик.

Нагадаємо, що раніше лікарка назвала симптоми скарлатини і пояснила, в чому небезпека інфекції.

До речі, лікарка розповіла, чи можна жінкам пити каву під час грудного вигодовування.

Читайте РБК-Україна в Google News
супдитинапедиатр