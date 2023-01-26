"Це форма приготування їжі": педіатр пояснила, чи потрібно обов'язково давати суп дитині

Так чи потрібен дитині суп, чи ні?

Лікарка пояснила, що це міф, що чаду потрібно обов'язково давати першу страву.

"Ні, необов'язково. Це просто форма приготування їжі. Нам важливо, щоб дитина їла всі групи продуктів, тобто фрукти, овочі, м'ясо, рибу. Як ми це приготуємо, не має жодного значення", - розповіла на відео Ірина.

Педіатр радить в ідеалі готувати дитині страви на пару, а також тушкувати. Для дітей, у яких є проблема зі шлунком, тобто запор, суп може послужити чудовим варіантом впоратися з нею.

"Суп має низьку енергетичну цінність, і для діток із запорами він буде чудовим способом отримати більше рідини", - резюмувала медик.