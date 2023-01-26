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"Это форма приготовления еды": педиатр объяснила, нужно ли обязательно давать суп ребенку

Фото: Нужен ли суп в рационе ребенка (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Суп - это первое блюдо, которое многие родители заставляют есть своих детей. Но так ли необходимо давать его малышу? А если он не хочет?

Нужно ли обязательно включать в рацион ребенка суп, рассказала невролог и педиатр Ирина Платонова на своей странице в Instagram.

Так нужен ребенку суп или нет?

Врач объяснила, что это миф, что чаду нужно обязательно давать первое блюдо.

"Нет, необязательно. Это просто форма приготовления еды. Нам важно, чтобы ребенок ел все группы продуктов, то есть фрукты, овощи, мясо, рыбу. Как мы это приготовим не имеет ни какого значения", - рассказала на видео Ирина.

Педиатр рекомендует в идеале готовить ребенку блюда на пару, а также тушить. Для детей, у которых есть проблема с желудком, то есть запор, суп может послужить отличным вариантом справиться с ней.

"Суп имеет низкую энергетическую ценность, и для деток с запорами он будет отличным способом получить больше жидкости", - резюмировала медик.

Напомним, что ранее доктор назвала симптомы скарлатины и объяснила, в чем опасность инфекции.

Кстати, врач рассказала, можно ли женщинам пить кофе во время грудного вскармливания.

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супдитинапедиатр