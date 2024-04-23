Це "фільтр" організму: ось про який орган усі повинні піклуватися

Нирки відповідають за виведення з організму надмірної рідини та продуктів життєдіяльності разом із сечею, тобто слугують таким собі "фільтром". Тому важливо правильно піклуватись про орган.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Що роблять нирки в організмі

Нирки регулюють вміст солі, калію й кислот в організмі - це критично важливо для здоров’я. Також вони виробляють гормони, які впливають на роботу інших органів, зокрема допомагають регулювати артеріальний тиск і контролювати метаболізм кальцію.

Що ще важливого відбувається завдяки ниркам:

вони виробляють активну форму вітаміну D, яка допомагає організму засвоювати кальцій

підтримують pH баланс у крові

можуть навіть утворювати глюкозу (цукор), коли в крові трапляється її нестача

У нормі людина має дві нирки, кожна з яких знаходиться по два боки хребта в нижній частині грудної клітки. Вони містять мільйони маленьких часточок - нефронів - скупчення дрібних кровоносних судин.

Кожна така частинка - ніби окремий фільтр. Через таку будову, нирки відфільтровують орієнтовно половину чашки крові щохвилини.

Як зрозуміти, що з нирками щось не так

Хронічні захворювання нирок розвиваються поступово, і на початку людина може й не помітити проблему. Проте якщо патологія прогресує, нехтувати проявами вже стає неможливо. Звичайно, усе залежить від складності ситуації.

Тривожні симптоми, які можуть вказувати на порушення функції нирок:

нудота та блювання

швидка втомлюваність, слабкість

втрата апетиту

проблеми зі сном

сечовипускання може почастішати або навпаки - людина рідше ходить у туалет

підвищення артеріального тиску

набряки

задишка, якщо рідина починає накопичуватися в легенях

біль у грудях, якщо рідина накопичується в ділянці серця

погіршення когнітивних здібностей

сухість та свербіж шкіри

Симптоми порушення роботи нирок неспецифічні - це означає, що такі прояви можуть виникати й через інші хвороби. Проте люди, які перебувають у групі ризику щодо розвитку хвороб нирок, мають бути особливо уважними до себе.

До групи підвищеного ризику дисфункції нирок входять:

люди старшого віку

ті, хто страждає на цукровий діабет

люди з артеріальною гіпертензією

ті, хто має випадки хронічних захворювань нирок у родині

Який аналіз допоможе виявити проблеми з нирками

Йдеться про аналіз сечі для визначення специфічного білка - альбумін, простий білок, надмірна кількість якого в сечі може вказувати на пошкодження фільтраційних одиниць нирок.

Лікування залежатиме від типу хвороби. У разі інфекції, наприклад бактеріального пієлонефриту, допоможе антибактеріальна терапія. Також успішно лікуються камені в нирках - за допомогою препаратів та дієти або хірургічних методів.

Уповільнити процес руйнування нирок здатні деякі лікарські засоби. Наприклад, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ACE), що використовуються для лікування високого артеріального тиску, також допомагають сповільнити прогресування хронічної хвороби нирок.