Это "фильтр" организма: вот о каком органе все должны заботиться
Почки отвечают за выведение из организма избыточной жидкости и продуктов жизнедеятельности вместе с мочой, то есть служат неким "фильтром". Поэтому важно правильно заботиться об органе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что делают почки в организме
Почки регулируют содержание соли, калия и кислот в организме - это критически важно для здоровья. Также они производят гормоны, влияющие на работу других органов, в частности, помогают регулировать артериальное давление и контролировать метаболизм кальция.
Что еще важное происходит благодаря почкам:
- они производят активную форму витамина D, которая помогает организму усваивать кальций
- поддерживают pH баланс в крови
- могут даже образовывать глюкозу (сахар), когда в крови случается ее нехватка
В норме человек имеет две почки, каждая из которых находится по обе стороны позвоночника в нижней части грудной клетки. Они содержат миллионы маленьких частиц - нефронов - скопления мелких кровеносных сосудов.
Каждая такая частица - как отдельный фильтр. Через такое строение почки отфильтровывают ориентировочно половину чашки крови ежеминутно.
Как понять, что с почками что-то не так
Хронические заболевания почек развиваются постепенно, и в начале человек может не заметить проблему. Однако если патология прогрессирует, пренебрегать проявлениями уже становится невозможно. Конечно, все зависит от сложности ситуации.
Тревожные симптомы, которые могут указывать на нарушение функции почек:
- тошнота и рвота
- быстрая утомляемость, слабость
- потеря аппетита
- проблемы со сном
- мочеиспускание может участиться или наоборот - человек реже ходит в туалет
- повышение артериального давления
- отеки
- одышка, если жидкость начинает скапливаться в легких
- боль в груди, если жидкость накапливается в области сердца
- ухудшение когнитивных способностей
- сухость и кожный зуд
Симптомы нарушения работы почек неспецифичны - это значит, что такие проявления могут возникать и из-за других болезней. Однако люди, которые находятся в группе риска развития болезней почек, должны быть особенно внимательными к себе.
В группу повышенного риска дисфункции почек входят:
- люди старшого возраста
- те, кто страдает сахарным диабетом
- люди с артериальной гипертензией
- те, кто имеет случаи хронических заболеваний почек в семье
Какой анализ поможет выявить проблемы с почками
Речь идет об анализе мочи для определения специфического белка - альбумин, простой белок, избыточное количество которого в моче может указывать на повреждение фильтрационных единиц почек.
Лечение зависит от типа болезни. В случае инфекции, например бактериального пиелонефрита, поможет антибактериальная терапия. Также успешно лечатся камни в почках - с помощью препаратов и диеты или хирургических методов.
Замедлить процесс разрушения почек способны некоторые лекарственные средства. Например, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACE), используемые для лечения высокого артериального давления, также помогают замедлить прогрессирование хронической болезни почек.
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