Це дуже смачно! Готуємо Південнобузький салат з буряком, горіхами та чорносливом

Салати з буряком – це дуже корисно, завдяки вітамінам у цьому овочі. Спробуйте приготувати таку закуску з горіхами та чорносливом.
Рецептом Південнобузького салату з буряком, горіхами та чорносливом поділився у Instagram шеф Анатолій Добровольський.
Візьміть відварені або запечені буряки та натріть їх на тертці. Додайте столову ложку яблучного оцту. Тонкою соломкою нарізаємо запарений чорнослив. Підсмажте горіхи на сковорідці або духовці до рум'яності. Подрібніть горіхи за допомогою ножа.
Додайте в суміш чорносливу та буряків. Підсоліть, додайте дві столові ложки цукру (можна замінити медом). Заправте все сметаною, можна прикрасити зверху зеленню. Смачного!
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