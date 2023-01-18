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Це дуже смачно! Готуємо Південнобузький салат з буряком, горіхами та чорносливом

Фото: Рецепт салату з буряком (pixabay.com)
Автор: Styler

Салати з буряком – це дуже корисно, завдяки вітамінам у цьому овочі. Спробуйте приготувати таку закуску з горіхами та чорносливом.

Рецептом Південнобузького салату з буряком, горіхами та чорносливом поділився у Instagram шеф Анатолій Добровольський.

Вам знадобляться

  • Відварений або запечений буряк 500 грамів
  • Горіхи 80 грамів
  • Чорнослив 150 грамів
  • Сметана 200 грамів
  • Зелень для прикраси
  • Цукор 2 столові ложки
  • Оцет 1 столова ложка

Покроковий рецепт приготування

Візьміть відварені або запечені буряки та натріть їх на тертці. Додайте столову ложку яблучного оцту. Тонкою соломкою нарізаємо запарений чорнослив. Підсмажте горіхи на сковорідці або духовці до рум'яності. Подрібніть горіхи за допомогою ножа.

Додайте в суміш чорносливу та буряків. Підсоліть, додайте дві столові ложки цукру (можна замінити медом). Заправте все сметаною, можна прикрасити зверху зеленню. Смачного!

Раніше ми розповідали, як приготувати плавлений сир удома самостійно.

Читайте також, які корисні салати можна приготувати з моркви.

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рецептсалати