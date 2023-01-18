Це дуже смачно! Готуємо Південнобузький салат з буряком, горіхами та чорносливом

Салати з буряком – це дуже корисно, завдяки вітамінам у цьому овочі. Спробуйте приготувати таку закуску з горіхами та чорносливом.

Рецептом Південнобузького салату з буряком, горіхами та чорносливом поділився у Instagram шеф Анатолій Добровольський.

Вам знадобляться

Відварений або запечений буряк 500 грамів

Горіхи 80 грамів

Чорнослив 150 грамів

Сметана 200 грамів

Зелень для прикраси

Цукор 2 столові ложки

Оцет 1 столова ложка

Покроковий рецепт приготування

Візьміть відварені або запечені буряки та натріть їх на тертці. Додайте столову ложку яблучного оцту. Тонкою соломкою нарізаємо запарений чорнослив. Підсмажте горіхи на сковорідці або духовці до рум'яності. Подрібніть горіхи за допомогою ножа.

Додайте в суміш чорносливу та буряків. Підсоліть, додайте дві столові ложки цукру (можна замінити медом). Заправте все сметаною, можна прикрасити зверху зеленню. Смачного!