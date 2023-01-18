RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это очень вкусно! Готовим Южнобугский салат со свеклой, орехами и черносливом

Фото: Рецепт салата со свеклой (pixabay.com)
Автор: Styler

Салаты со свеклой - это очень полезно, благодаря витаминам в этом овоще. Попробуйте приготовит такую закуску с орехами и черносливом.

Рецептом Южнобугского салата со свеклой, орехами и черносливом поделился в Instagram шеф Анатолий Добровольский.

Вам понадобятся

  • Отварная или запеченная свекла 500 граммов
  • Орехи 80 граммов
  • Чернослив 150 граммов
  • Сметана 200 граммов
  • Зелень для украшения
  • Сахар 2 столовые ложки
  • Укусус 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите отварную или запеченную свеклу и натрите ее на терке. Добавьте столовую ложку яблочного уксуса. Тонкой соломкой нарезаем запаренный чернослив. Поджарьте орехи на сковородке или в духовке до румяности. Измельчите орешки с помощью ножа.

Добавьте в смесь чернослива и свеклы. Подсолите, добавьте две столовые ложки сахара (можно заменить медом). Заправьте все сметаной, можно украсить сверху зеленью. Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить плавленый сыр дома самостоятельно.

Читайте также, какие полезные салаты можно приготовить из моркови.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептсалати