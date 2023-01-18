Это очень вкусно! Готовим Южнобугский салат со свеклой, орехами и черносливом

Салаты со свеклой - это очень полезно, благодаря витаминам в этом овоще. Попробуйте приготовит такую закуску с орехами и черносливом.

Рецептом Южнобугского салата со свеклой, орехами и черносливом поделился в Instagram шеф Анатолий Добровольский.

Вам понадобятся

Отварная или запеченная свекла 500 граммов

Орехи 80 граммов

Чернослив 150 граммов

Сметана 200 граммов

Зелень для украшения

Сахар 2 столовые ложки

Укусус 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите отварную или запеченную свеклу и натрите ее на терке. Добавьте столовую ложку яблочного уксуса. Тонкой соломкой нарезаем запаренный чернослив. Поджарьте орехи на сковородке или в духовке до румяности. Измельчите орешки с помощью ножа.

Добавьте в смесь чернослива и свеклы. Подсолите, добавьте две столовые ложки сахара (можно заменить медом). Заправьте все сметаной, можно украсить сверху зеленью. Приятного аппетита!