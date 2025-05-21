Це доведено вже точно: чому не можна розпушувати огірки

Огірки - це ніжні та вимогливі рослини, які потребують делікатного догляду. Багато хто вважає, що розпушування ґрунту сприяє кращому насиченню коренів повітрям і водою. Проте для цієї культури така процедура може мати згубні наслідки.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому краще утриматися від розпушування землі під огірками.
Головна причина, чому розпушування огірків небажане - надзвичайна вразливість їхньої кореневої системи. Корінці розташовані дуже близько до поверхні й легко травмуються навіть від легкого руху сапкою.
Будь-яке пошкодження уповільнює ріст, погіршує живлення та робить рослину менш стійкою до зовнішніх чинників. Через це може постраждати весь кущ, а разом із ним - і врожай. Краще взагалі не турбувати цю зону без гострої необхідності, зосередившись на методах, які не порушують її цілісність.
Розпушування сприяє швидшому висиханню верхнього шару ґрунту, а огірки дуже чутливі до перепадів вологості. Коли земля зверху пересихає, волога з нижніх шарів починає швидко випаровуватися, і рослини не встигають отримати потрібне живлення. Як наслідок - плоди дрібнішають, втрачають соковитість і стають менш смачними.
Щоб уникнути цього, краще замінити розпушування мульчуванням - соломою, сіном, тирсою або агроволокном. Мульча захищає землю від перегріву, зберігає вологу та створює комфортні умови для коріння.
Ще одна вада розпушування - це порушення балансу ґрунтових мікроорганізмів. Вони відіграють важливу роль у розкладанні органіки, збагаченні ґрунту та створенні сприятливої структури.
Надмірне втручання в ґрунт лопатою або сапкою руйнує цей невидимий, але дуже цінний мікросвіт. Замість цього краще підтримувати землю в хорошому стані за допомогою органічних добрив, регулярного поливу й дбайливого догляду.
Якщо розпушувати не можна - що ж тоді робити? Є прості, але ефективні альтернативи, які зберігають і вологу, і повітря в ґрунті.
Мульчування: зберігає вологу, пригнічує бур’яни, покращує аерацію.
Регулярний полив: помірний, але систематичний, без перезволоження.
Підживлення: комплексні добрива сприяють росту без механічного втручання.
Догляд: якщо й потрібно щось зробити на грядці, краще використовувати ручні інструменти або обробляти міжряддя, не торкаючись кореневої зони.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Порадниця", Ogorod.ua.