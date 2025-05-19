"Ростуть самі": 9 сортів помідорів, які майже не потребують догляду

Виростити багатий урожай помідорів без щоденних турбот - це цілком реальне завдання. Особливо якщо обрати сорти, які витривалі до хвороб, не бояться погодних змін і не потребують ретельного догляду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які томати ідеально підходять для зайнятих або початківців городників, адже дають стабільний урожай навіть у несприятливих умовах.

Мікадо рожевий

Сорт середньостиглий, невисокий, але стабільний у плодоношенні. Плоди мають солодкий смак, ідеальні для салатів або соку. Сорт не вибагливий до ґрунтів і легко переносить спеку. Вимагає лише базового догляду, що робить його улюбленцем багатьох дачників.

Волове серце

Ці томати вирізняються великими, соковитими плодами масою до пів кілограма. Сорт солодкий, дуже врожайний, росте навіть на бідних ґрунтах. Потребує захисту від різких температурних коливань, але загалом не вимагає багато уваги. Це один із найпопулярніших сортів серед тих, хто хоче великий плід із мінімальним клопотом.

Сливові томати

Мають видовжену форму та густу м’якоть. Підходять для приготування пасти, кетчупу чи соку. Стійкі до фітофторозу та рідко уражаються шкідниками. Їхній основний плюс - мінімальні вимоги до догляду.

Сливові томати - смачні та невибагливі (фото: Вікіпедія)

Де Барао ранній

Має характерну сливову форму й універсальний смак. Підійде для салатів, соку та засолювання. Добре розвивається завдяки потужній кореневій системі. Лише зрідка потребує поливу, але загалом дуже витривалий сорт.

Сакраменто

Італійський сорт, популярний серед кулінарів. Його часто використовують для соусів, адже плоди ароматні, м’ясисті та хворобостійкі. Врожайність висока, а догляд мінімальний. Гарно росте у відкритому ґрунті та теплицях.

Рома

Класика для консервації та сушіння - щільні сливоподібні плоди. Цей сорт відзначається тривалим терміном зберігання та транспортабельністю. Стійкий до фітофтори й не потребує постійного догляду. Навіть за посушливої погоди не втрачає врожайності.

Сорт "Рома" не лякається засухи (фото: Вікіпедія)

Марманді

Сорт з надзвичайно соковитими плодами та насиченим смаком. Добре переносить короткочасні перепади погоди й не потребує спеціальних підживлень. Можна вирощувати у відкритому ґрунті без теплиці. Плоди універсальні у використанні - підходять і для салатів, і для соусів.

Зелені томати

Ці сорти добре дозрівають прямо на кущах, хоча й залишаються зеленими. Вони особливо стійкі до хвороб і можуть дозрівати навіть після збирання. Їх вирощують на ґрунтах різного типу без додаткових процедур. Ідеальні для маринування та зимових закруток.

Чері

Мініатюрні, солодкі плоди, які легко вирощувати навіть на балконі. Їх можна садити в горщиках, не турбуючись про великі площі. Вони добре плодоносять без щоденного поливу й пасинкування. Ідеальний варіант для міського садівника.

"Чері" можна виростити на мінімумі площі (фото: Вікіпедія)