Це доведено вже точно: чому не можна розпушувати огірки

Огірки - це ніжні та вимогливі рослини, які потребують делікатного догляду. Багато хто вважає, що розпушування ґрунту сприяє кращому насиченню коренів повітрям і водою. Проте для цієї культури така процедура може мати згубні наслідки.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому краще утриматися від розпушування землі під огірками.

Крихка коренева система

Головна причина, чому розпушування огірків небажане - надзвичайна вразливість їхньої кореневої системи. Корінці розташовані дуже близько до поверхні й легко травмуються навіть від легкого руху сапкою.

Будь-яке пошкодження уповільнює ріст, погіршує живлення та робить рослину менш стійкою до зовнішніх чинників. Через це може постраждати весь кущ, а разом із ним - і врожай. Краще взагалі не турбувати цю зону без гострої необхідності, зосередившись на методах, які не порушують її цілісність.

Пересихання ґрунту

Розпушування сприяє швидшому висиханню верхнього шару ґрунту, а огірки дуже чутливі до перепадів вологості. Коли земля зверху пересихає, волога з нижніх шарів починає швидко випаровуватися, і рослини не встигають отримати потрібне живлення. Як наслідок - плоди дрібнішають, втрачають соковитість і стають менш смачними.

Щоб уникнути цього, краще замінити розпушування мульчуванням - соломою, сіном, тирсою або агроволокном. Мульча захищає землю від перегріву, зберігає вологу та створює комфортні умови для коріння.

Грядки з огірками категорично не варто розпушувати (фото: Pixabay.com)

Порушення мікрофлори

Ще одна вада розпушування - це порушення балансу ґрунтових мікроорганізмів. Вони відіграють важливу роль у розкладанні органіки, збагаченні ґрунту та створенні сприятливої структури.

Надмірне втручання в ґрунт лопатою або сапкою руйнує цей невидимий, але дуже цінний мікросвіт. Замість цього краще підтримувати землю в хорошому стані за допомогою органічних добрив, регулярного поливу й дбайливого догляду.

Що робити замість розпушування?

Якщо розпушувати не можна - що ж тоді робити? Є прості, але ефективні альтернативи, які зберігають і вологу, і повітря в ґрунті.

Мульчування: зберігає вологу, пригнічує бур’яни, покращує аерацію.

Регулярний полив: помірний, але систематичний, без перезволоження.

Підживлення: комплексні добрива сприяють росту без механічного втручання.

Догляд: якщо й потрібно щось зробити на грядці, краще використовувати ручні інструменти або обробляти міжряддя, не торкаючись кореневої зони.